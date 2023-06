Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen – wo muss mit Unwettern gerechnet werden?

Essen. Nach einem heißen Wochenstart müssen sich die Menschen im Südwesten auf hohe Temperaturen und teils stärkere Gewitter einstellen. Für eine reichlich ungemütliche Stimmung könnten ab Dienstagnachmittag Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An einzelnen Orten sei unwetterartiger Starkregen wahrscheinlich - die Gewitter zögen dann vom Südwesten Baden-Württembergs in den Nordosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut DWD könnten die Sturmböen ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde erreichen. Gegen Abend seien Orkanböen von 120 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen. Nach Angaben des DWD treten die Gewitter typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Wo genau damit zu rechnen ist, war zunächst unklar. „Im Freien sollte man sich dann aber nicht aufhalten“, sagte ein Meteorologe des DWD.

Knall-Luft in Deutschland: Heftige Unwetter möglich Nach aktuellen Vorhersagen bringt Tief Justus in den kommenden Tagen sommerlich-ungemütliches Wetter nach Deutschland. © Quelle: dpa

Besonders NRW am Dienstag von Gewitter betroffen

Wie Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag berichtet, rechne er zudem damit, dass vor allem Nordrhein-Westfalen am Dienstag von dem Wetterumschung betroffen sein werde. „NRW liegt komplett in dem Bereich, in dem es diese heftigen Gewitter geben wird“, ordnet der Experte ein. Er rechnet damit, dass die Gewitterkette „am Nachmittag die Region am Niederrhein bis zur Eiffel erreicht“. Gegen etwa 23 Uhr werde die Kette laut Einschätzungen Schmidts dann im Münster- und Emsland sowie im westlichen Niedersachsen und Nordhessen erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz teils heftiger Schauer und Gewitter: Von einer sogenannten besonderen Wetterlage spricht der Meteorologe nicht. „Wir sprechen hier von typischen Gewitterlagen, die im Sommer immer wieder auftreten. Trotzdem sind natürlich örtliche Unwetter mit Hagel oder Sturmböen möglich“, führt Schmidt weiter aus und erklärt weiter: „Diese Gewitter bringen schnell und kurzzeitig starken Regen – sind aber nicht zu vergleichen mit langsam ziehenden Gewitterlagen.“

Auch am Mittwoch, dem kalendarischen (astronomischen) Sommerbeginn, besteht dem DWD zufolge lokal Unwettergefahr mit Starkregen und größerem Hagel. Bei wechselnder Bewölkung gebe es im Tagesverlauf teils kräftige Gewitter, dabei sei die Gewitterneigung im Nordwesten und in Südostbayern etwas geringer. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, im Südosten und Osten örtlich auch bei 32 Grad.

Überblick – Die Wetterlage ab Dienstag in den weiteren Bundesländern:

Berlin und Brandenburg

Hohe Temperaturen und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen. Teils kann es auch zu Unwettern mit Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst heiter, im Laufe des Tages verdichtet sich die Wolkendecke und es treten einzelne Gewitter auf. Lokal begrenzt sind laut DWD Starkregen, Hagel und stürmische Böen nicht ausgeschlossen - bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad. In der zweiten Nachthälfte treten erneut örtlich Schauer und Gewitter auf, dabei besteht die Gefahr von lokal begrenztem Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Tiefstwerte liegen um die 19 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch am Mittwoch kommt es zu Schauern und lokalen Gewittern, teils besteht Unwetterpotenzial. Ab Nachmittag lockert es dann ein wenig auf, vor allem im Osten Brandenburgs kann es weiterhin zu Starkregen, Hagel und stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 29 und 32 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken etwas ab und die Schauer- und Gewitterneigung sinkt. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 bis 19 Grad.

Der Donnerstag wird zunächst wechselhaft und vereinzelt regnerisch. Am Nachmittag und Abend verdichten sich die Wolken, es treten lokale Gewitter auf - bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, teils wird Starkregen erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte um die 17 Grad.

Bremen und Niedersachsen

In Niedersachsen und Bremen kommt es am Dienstag teilweise zu starken Gewittern und Hitze. Dabei sind auch Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad. Außerdem warnt der DWD für Dienstag Gebiete im äußersten Süden bis zu einer Höhe von 400 Metern vor einer starken Wärmebelastung. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf um die 18 Grad.

Am Mittwoch kommt es zunächst noch zu Schauern und Gewitter, im Laufe des Tages lockert sich das Wetter allerdings zunehmend auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hessen

In Hessen drohen am Dienstag weitere Gewitter und Unwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte, kann es vereinzelt schon tagsüber Blitz und Donner geben. Gegen Abend nehme das Gewitterrisiko zu, es drohe Starkregen von bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch Sturmböen seien nicht ausgeschlossen. Örtlich könnte es laut DWD auch schwere Gewitter geben - mit noch heftigerem Regen und schweren Sturmböen. Erst in der Nacht zum Mittwoch beruhige sich die Wetterlage wieder.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vor allem gegen Dienstagabend nehme das Risiko zu, teilte der DWD in Essen mit. Vereinzelt drohten schon am Nachmittag Blitz und Donner. Dann sei Starkregen mit bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Auch starke bis stürmische Böen seien nicht ausgeschlossen. Örtlich könnte es laut DWD auch schwere Gewitter geben - mit noch heftigerem Starkregen und Sturmböen. Erst in der Nacht zum Mittwoch beruhige sich die Wetterlage wieder.

Sachsen

In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vor Hitze. Wie der DWD mitteilte, ist die Belastung durch Wärme vor allem zwischen 11.00 und 19.00 Uhr hoch. Die Temperaturen sollen 27 bis 31 Grad, im Bergland 22 bis 26 Grad erreichen. Am Dienstagvormittag zieht laut Wetterdienst Regen durch den Freistaat, vereinzelt kommt es zu Gewittern. Danach lockert es auf, bevor nachmittags und abends wieder einzelne Gewitter aufziehen. An einzelnen Orten sei mit Starkregen, Sturmböen und Hagel zu rechnen. Laut Wetterdienst kann sich daraus ein Unwetter entwickeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht zum Mittwoch klingen Gewitter und Schauer erst ab, in der zweiten Hälfte ziehen sie aber wieder auf - möglicherweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokal fallen sie unwetterartig aus. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 15 Grad zurück. Der Mittwoch startet bewölkt. Im Tagesverlauf nimmt die Gewittergefahr zu bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 31, im Bergland zwischen 24 und 29 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wartet erneut mit Schauern und Gewittern auf bei 18 bis 14 Grad. Blitz und Donner bleiben den Menschen in Sachsen am Donnerstag erhalten - ebenso wie die Regenfälle, die teilweise unwetterartig ausfallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30, im Bergland zwischen 24 und 28 Grad.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag vor Hitze. Wie der DWD mitteilte, ist die Belastung durch Wärme vor allem zwischen 11 und 19 Uhr hoch. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31, im Harz 22 bis 26 Grad. Am Morgen warnte der Wetterdienst darüber hinaus im Westen von Sachsen-Anhalt vor starkem Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Windböen mit einer Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Diese Lage zieht bis in den Abend hinein: Der Wetterdienst rechnet lokal mit Sturmböen und kann Unwetter nicht ausschließen.

In der Nacht zum Mittwoch klingen Gewitter und Schauer erst ab, in der zweiten Hälfte ziehen sie aber wieder auf - möglicherweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Laut Wetterdienst kann sich daraus ein Unwetter entwickeln. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 15 Grad zurück. Der Mittwoch startet bewölkt. Im Tagesverlauf nimmt die Schauer- und Gewittergefahr zu bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 31, im Harz zwischen 24 und 29 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nacht zum Donnerstag wartet erneut mit Schauern und Gewittern auf bei 18 bis 15 Grad. Blitz und Donner bleiben den Menschen in Thüringen am Donnerstag erhalten - ebenso wie die Regenfälle, die teilweise unwetterartig ausfallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 29, im Harz zwischen 22 und 27 Grad.

Thüringen

Auch in Thüringen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vor Hitze. Wie der DWD mitteilte, ist die Belastung durch Wärme vor allem zwischen 11 und 19 Uhr hoch. Die Temperaturen sollen 27 bis 30 Grad erreichen, im Bergland 23 bis 26 Grad. Am Morgen warnte der Wetterdienst darüber hinaus in Westthüringen vor starkem Gewitter mit Starkregen und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Später lockert es laut DWD auf, aber vor allem vom Bergland ausgehend gibt es weiterhin einzelne Gewitter mit Starkregengefahr, Sturmböen und Hagel.

In der Nacht zum Mittwoch klingen Gewitter und Schauer erst ab, in der zweiten Hälfte ziehen sie aber wieder auf - möglicherweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Laut Wetterdienst kann sich daraus ein Unwetter entwickeln. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 15 Grad zurück. Der Mittwoch startet bewölkt. Im Tagesverlauf nimmt die Gewittergefahr zu bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 30, im Bergland zwischen 22 und 27 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wartet erneut mit Schauern und Gewittern auf bei 18 bis 15 Grad. Blitz und Donner bleiben den Menschen in Thüringen am Donnerstag erhalten - ebenso wie die Regenfälle, die teilweise unwetterartig ausfallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29, im Bergland zwischen 22 und 26 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/liz mit dpa