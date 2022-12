Eisregen und Glätte legen in Teilen des Landes den Verkehr lahm und sorgen für Unfälle. In Niedersachsen kommt ein 25 Jahre alter Mann bei einem Glätte-Unfall ums Leben, auch die Abläufe an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt werden aus dem Takt gebracht.

Nachdem Eisregen und Glätte in der Nacht zu Montag Teile Deutschlands erreicht haben, ist es in der Früh in weiten Teilen des Landes zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Autofahrer stirbt bei Glatteis-Unfall in Niedersachsen – Flugausfälle in Frankfurt

Hannover/Bremen. Der Dauerfrost wird am Montag durch eine aufziehende Warmfront beendet, das bedeutet Glatteisgefahr in weiten Teilen des Landes. In der Nacht und am frühen Morgen ist es wetterbedingt auf den Straßen zu zahlreichen Unfällen gekommen, ein Mann kam dabei ums Leben.

25-Jähriger stirbt bei Unfall in Niedersachsen

Nachdem Eisregen und Glätte in der Nacht zu Montag Teile Deutschlands erreicht haben, ist es in der Früh etwa in Niedersachsen und Bremen zu zahlreichen Unfällen gekommen. Dabei ist auf der Autobahn 27 bei Walsrode-Hamwiede (Niedersachsen) am frühen Morgen bei einem Unfall ein 25-jähriger Autofahrer getötet worden. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Langwedel sagte am Morgen, dass das Auto aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen sei. Nach dem Unfall war die Autobahn bis zum Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt.

Im Stadtgebiet und der Region Hannover kam es am frühen Morgen bereits zu zahlreichen Unfällen, wobei jedoch keine Personen zu Schaden kamen und es nur zu Blechschäden kam, wie eine Sprecherin der Polizei Hannover sagte. Ähnliche Zustände gebe es in Oldenburg, Bremen, Osnabrück und dem Emsland, wie die lokalen Polizeistellen mitteilten.

Auch im Stadtgebiet Braunschweig kam es seit dem frühen Morgen zu diversen Unfällen wegen Glätte, bei denen jedoch glücklicherweise bisher niemand verletzt wurde. Eine Sprecherin der Polizei Braunschweig bat die Bevölkerung, beim Fahren die Geschwindigkeit anzupassen, um weitere Unfälle zu vermeiden. Laut einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält das Glatteis noch bis zum Mittag in Niedersachsen und Bremen an.

Witterungsbedingte Unfälle auch in anderen Teilen des Landes

Auch in anderen Regionen des Landes kam es in der Nacht auf den Straßen zu witterungsbedingten Unfällen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Baden-Württemberg) wurden vier Menschen verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.

In der Nacht zu Montag ist es auch auf den Straßen von Rheinland-Pfalz zu 33 Unfällen aufgrund von Glatteis gekommen - dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Der Großteil der Unfälle passierte in Koblenz und Trier, wie ein Sprechers des Lagezentrums sagte. Wegen des Unwetters kam es demnach zu Zusammenstößen von Fahrzeugen auf den rutschigen Straßen. Teils prallten die Autos auch gegen Leitplanken. Der Gesamtschaden aller Unfälle lag bei etwa 83.000 Euro.

Verzögerungen und Flugausfälle am Frankfurter Airport

Das Glatteis hat auch die Abläufe an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt aus dem Takt gebracht. Angesichts der Witterungsbedingungen komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen, teilte der Airport mit. Von den für Montag geplanten insgesamt rund 1100 Starts und Landungen waren nach Angaben einer Flughafensprecherin am Morgen bereits 176 annulliert worden. Reisende wurden gebeten, sich vor ihrem Flug zu informieren, ob ihre gebuchte Maschine startet und sollten möglichst früh zum Check-in-Schalter kommen.

Der Flugbetrieb sei nicht komplett eingestellt, sagte die Sprecherin. Es gelte aber zunächst eine sogenannte Anflugsteuerung, was dazu führe, dass pro Stunde nur eine bestimmte Zahl von Maschinen - weniger als sonst - landen dürfe. Die Nordwest-Landebahn war demnach am Morgen gesperrt. Der Winterdienst und Streufahrzeuge seien im Dauereinsatz. Auch die nötige Enteisung der Flugzeuge führe zu Verzögerungen.

Unwetterwarnungen herausgegeben

Für viele Regionen Deutschlands gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits amtliche Unwetterwarnungen heraus. „Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen“, heißt es darin.

