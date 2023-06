Britische Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson gestorben

London. Die britische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf ihren Agenten. Sie wurde 87 Jahre alt.

Jackson, die auch mehr als zwei Jahrzehnte als Abgeordnete im britischen Parlament saß, sei am Donnerstagmorgen nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause in London im Kreis ihrer Familie gestorben, hieß es in der Mitteilung des Agenten.

Erst Schauspielerin, dann Labour-Abgeordnete

Für ihre Rollen in den Filmen „Women in Love“ („Liebende Frauen“) und „A Touch of Class“ („Mann, bist du Klasse!“) wurde sie in den 70er-Jahren jeweils mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Ihre Schauspielkarriere hängte sie 1992 zeitweise an den Nagel, als sie ins Parlament gewählt wurde. Bis 2015 saß sie für die Labour-Partei im Unterhaus. Später trat sie wieder in Filmen und im Theater auf. Erst kürzlich beendete sie ihrem Agenten zufolge die Dreharbeiten an einem Film mit dem Titel „The Great Escaper“ an der Seite von Michael Caine.

Jackson wurde 1936 in einfachen Verhältnissen in Birkenhead nahe Liverpool geboren. Im Jahr 1964 trat sie der Royal Shakespeare Company bei. Wenige Jahre später war sie auch auf der Leinwand zu sehen.

RND/dpa