﻿Wie die Ukrainerin Olena Yakymchuk beim Fliegerklub Brandenburg ein neues Zuhause fand

Segelflugpilotin Olena Yakymchuk findet 2022 nach Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine eine Bleibe in Brandenburg/Havel – und beim Fliegerklub auch ein sportliches Zuhause. Bei der WM traf sie im Sommer auch ihren Mann wieder.

Brandenburg/Havel. Über den Wolken spürt Olena Yakymchuk die Freiheit, für die in ihrer ukrainischen Heimat seit Ausbruch des Krieges gekämpft wird. Viele Jahre hob die 44-Jährige in ihrem Segelflugzeug in der Nähe von Kiew ab. „Das war wie mein zweites Zuhause“, sagt sie. „Während der Flugsaison habe ich dort immer viel Zeit verbracht.“ Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine flüchtete Olena Yakymchuk mit ihrer 19-jährigen Tochter Sofia nach Deutschland. In Brandenburg an der Havel fanden die beiden ein vorübergehendes Zuhause. Und Olena beim Fliegerklub Brandenburg auch eine neue Heimat für ihre Segelflugleidenschaft.