Glücksspirale: Informationen und aktuelle Gewinnzahlen

Nach Kritik von Patientenschützern

Die Zahl der ärztlichen Hausbesuche in SH ist in den vergangenen zehn Jahren stark gesunken. Patientenschützer kritisieren das. So erklärt die Kassenärztliche Vereinigung in Bad Segeberg den Rückgang – und das machen Ärzte, wenn sie selbst keine Zeit mehr für den Routinebesuch haben.