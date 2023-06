Großer Showauftritt: Leni Klum eröffnet „Topmodel“-Finale für Mama Heidi

Überraschung zum furiosen Finalen! Zum Auftakt der letzten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ hat Leni Klum einen kurzen Auftritt in der Pro-Sieben-Sendung am Donnerstagabend. Moderatorin und Modelmama Heidi Klum scherzte am Donnerstagabend, weil sie bereits ein halbes Jahrhundert alt sei, überlasse sie das große Opening diesmal der Jugend. Und schon stand ihre 19 Jahre alte Tochter auf der Bühne und tanzte bei der Eröffnungsshow mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heidi Klum nahm dann noch mal kurz ihr eigenes Alter auf die Schippe und sprach die ersten Sätze mit betont tiefer Stimme. Doch schon kurze Zeit später wechselte sie wieder zurück zu ihrer gewohnten Stimmlage.

Als Stargast begrüßte Heidi Klum Modedesigner Jean Paul Gaultier. Und ESC-Gewinnerin Loreen bot ihren Hit „Tattoo” dar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Finale der 18. Staffel der Model-Castingshow kämpfen die Finalistinnen Nicole, Olivia, Selma, Vivien und Somajia um den Titel als „Germany’s Next Topmodel“. Die Gewinnerin erscheint auf dem Titel der Juliausgabe der deutschen „Harper’s Bazaar“, ist das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Nicole fliegt als Erstes raus

Noch in der ersten Stunde fiel die erste Entscheidung des Abends. Als Erstes musste Finalistin Nicole die Segel streichen. Sie flog als erste der fünf Finalistinnen aus dem Finale. „Ich hab‘s gewusst“, sagte die Kandidatin nach ihrem Ausscheiden. Trotzdem trug sie die Entscheidung mit Fassung.

Und auch Selma muss das Finale vorzeitig verlassen. Heidi Klum gibt ihr ein paar motivierende Worte auf den Weg mit. Sie werde ihren Weg gehen, da sei sich sich sicher. „Du hast das Million-Dollar-Smile.” Die junge Frau mit den pinken Haaren hatte sich zu Beginn der Sendung gefreut, dass sie Direktnachrichten von Mädchen bekommt, die ihren Look feiern.

Dieser Artikel wird im Verlauf des Abends weiter aktualisiert.

RND/dad