GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki erstattet Anzeige wegen Bodyshaming

Sie war auf einem Festival, postete ein Foto im bauchfreien Outfit und bekam dafür prompt heftige Bodyshaming-Kommentare: Die Gewinnerin der Pro-Sieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) Vivien Blotzki machte jetzt auf Instagram öffentlich, welche Beleidigungen einige User ihr schreiben.

Zu lesen sind Kommentare wie: „Da schwabbelt ja alles rum“, „Schrecklich der viele Speck“ und „Du fettes Rindviech“. Das will sich Blotzki nicht gefallen lassen und teilt mit: „Ich habe ein paar Kommentare zur Anzeige gebracht.“

Blotzki: „Ich bin sauer“

Es sei kein typischer Post für sie, schreibt Blotzki auf Instagram, „aber leider absolut notwendig“. Ihr bauchfreies Outfit sei offenbar ein „Triggerpunkt“ gewesen. „Eine Frau die ihren Körper zeigt, ist wohl schon zu viel“, so das Curvy Model. „Und wenn es dann auch noch eine ist, die gesellschaftlich noch immer nicht der „Norm“ entspricht, wird das für viele Menschen zum Anlass genommen solche Nachrichten zu verfassen.“

Solche Kommentare machten sie sauer, schreibt Blotzki weiter. Nicht, weil sie so etwas lesen müsse, denn sie sei sich ihrer selbst bewusst und könne so etwas an sich abprallen lassen. „Aber ich bin sauer, dass solche Kommentare dafür verantwortlich sind, dass junge Menschen da draußen sich nicht trauen, zu tun, wonach ihnen der Sinn steht“, schreibt die 23-Jährige. Derartige Kommentare würden Menschen in ihrem Leben beeinträchtigen und verhindern, dass überhaupt ein Selbstbewusstsein entwickeln könnten.

Unterstützung von ehemaligen Konkurrentinnen

Schon direkt nach ihrem Sieg bei GNTM habe es online einen regelrechten Shitstorm gegen das Curvy Model gegeben, berichtet das Portal „Watson“. Unterstützung kam dagegen von anderen Teilnehmerinnen der Fernsehshow, unter anderem von Ex-Konkurrentin Selma May. „Ich freue mich über den ganzen Support“, so May. „Aber es macht mich unfassbar fertig, wenn ich sehe, mit was für Kommentaren Vivi gerade leben muss.“

In ihrem Instagram-Post bedankt sich Blotzki für die vielen positiven Nachrichten, die sie erreichen würden. Sie hoffe, das ihr Account ein „Safe Place“ sein könne, schreibt sie, „wo ganz viel Liebe herrscht und positive Vibes versprüht werden“, um Menschen zu inspirieren.

RND/toe