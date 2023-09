Polizei nimmt Teenager mit Transporter und 27 Geflüchteten fest

Brandbrief an Touré

So könne, so dürfe es nicht weitergehen: Oberbürgermeister und Landräte aller Kommunen in Schleswig-Holstein haben sich mit einem Brandbrief an Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) gewandt. Das Land lasse Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der neuen Flüchtlingswelle im Stich.