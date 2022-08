Gewalttat im schwedischen Göteborg: Ein bewaffneter Mann schießt einer Frau in einer Straßenbahn in den Bauch. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest.

Göteborg. In einer Straßenbahn im schwedischen Göteborg ist einer Frau am Dienstag in den Bauch geschossen worden. Anschließend nahmen Ermittler einen bewaffneten Mann in seinen Sechzigern fest, wie die Polizei in Göteborg mitteilte. Er werde des Mordversuchs verdächtigt.

Verletzte Frau ist ansprechbar

Die Frau sei wach und ansprechbar, hieß es. Ihren Zustand beschrieb die Polizei als stabil. Noch ist unklar, ob der Täter die Frau in den Dreißigern gezielt ausgewählt hatte.

