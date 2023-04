Goldcontainer am Flughafen von Toronto gestohlen

Police Inspector Stephen Duivesteyn spricht zu den Medien über einen Diebstahl am Toronto Pearson International Airport. Einen Container mit Gold und anderen Gegenständen im Wert von mehr als 20 Millionen kanadischen Dollar (umgerechnet rund 13,5 Millionen Euro) haben Diebe am internationalen Flughafen Perason in Toronto geraubt. Der Container sei bereits am Montag gestohlen worden, nachdem er in einer Frachtanlage aus einem Flugzeug entladen worden sei, sagte Stephen Duivesteyn von der Polizei Peel am Donnerstagabend (Ortszeit) Medienberichten zufolge.

© Quelle: Arlyn Mcadorey/Canadian Press vi