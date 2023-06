Graffiti-Hauptstadt Bogotá: Politik an der Wand

Bogotá. Es ist ein Wandgemälde, das kaum zu übersehen ist: Drei Jugendliche lächeln, farbenfrohe Blumen umrahmen sie. Ihre strahlenden Gesichter sind etwa so groß wie das Schaufenster gleich daneben. Der junge Mann in der Mitte trägt einen Ohrring, seine Haare sind gegelt. Sein Name: Dilan Cruz. Wer genau hinsieht, erkennt folgenden Schriftzug: „A Dilan lo mató un policía que sigue libre“ (deutsch: „Dilan wurde von einem Polizisten getötet, der weiterhin frei ist“).

Zum Hintergrund: Am 21. November 2019 begann in Kolumbien eine Welle an Protesten. Die Menschen demonstrierten gegen die Politik des damaligen konservativen Präsidenten Iván Duque. Auch Dilan Cruz ging in Bogotá auf die Straße – der Abiturient forderte besseren Zugang zu Bildung. Ein Projektil traf ihn am Kopf, zwei Tage später erlag er seinen Verletzungen. Er wurde zum Symbol des friedlichen Protests.

<b>Bogotá hat die meisten Graffitis der Welt – nach New York</b>

Das Wandgemälde, auch „Mural“ genannt, von Dilan Cruz ist eines von unzähligen Wandmalereien in der kolumbianischen Hauptstadt. „Die Murals zeigen das, was in Kolumbien passiert. Nicht nur die dunkle Seite, sondern auch die schöne Seite“, sagt Ivonne Torres vom Team Bogotá Graffiti Tour. Täglich führt sie Menschen aus aller Welt durch den Stadtteil Santa Fé. Der Stadtführerin zufolge ist Bogotá nach New York die Stadt mit den meisten Graffiti weltweit.

Dilan Cruz mit seinen Geschwistern: Der junge Mann wurde im Herbst 2019 beim Demonstrationen in Bogotá von einem Polizisten getötet. Heute ist er ein Symbol des friedlichen Protests. Das Mural ist eines von unzähligen Wandmalereien in der Millionenstadt. © Quelle: Julia Kaiser

Aber wie konnte die Graffiti-Kultur ausgerechnet in Bogotá so groß werden? Die ersten Malereien kamen in den 70er Jahren in die Hauptstadt des südamerikanischen Landes – gesprüht wurden sie auch von Guerilla-Gruppen. Sie entführten vor allem Reiche und fragten die Öffentlichkeit an den Wänden, ob diese Person sterben sollte oder nicht. Die Passanten hätten mit „ja“ oder „nein“ abstimmen können, wie die 35-Jährige berichtet.

<b>Justin Bieber sprüht Graffiti in Bogotá – und löst Boom aus</b>

Doch vor etwa zehn Jahren kam es zu einem Graffiti-Boom in der Millionenstadt. Der Auslöser: Justin Bieber. Jahrelang war das Anbringen von Graffiti in der Millionenstadt verboten - und dennoch sprühte der kanadische Popstar nach einem Konzert im Oktober 2013 ein Ahornblatt an eine Tunnelwand. Die Polizei begleitete ihn – einheimische Graffitikünstler hingegen wurden verfolgt. Zwei Jahre zuvor wurde ein Graffiti-Künstler von der Polizei erschossen.

Diese Doppelmoral empörte die Kolumbianer, die internationale Presse kritisierte die Regierung scharf. Die Folge: Die Regierung legalisierte die Streetart - kurz darauf strömten die Künstler in die Stadt. Heute ist es erlaubt, an öffentlichen Orten wie Brücken und Parks Graffiti zu sprühen.

Graffiti-Expertin Ivonne Torres (35) führt täglich Menschen aus aller Welt durch den Stadtteil Santa Fé. © Quelle: Julia Kaiser

„Wenn ein Künstler berühmt wird, dann gehört ihm die Wand. Seine Kunst wird respektiert und nicht darüber gemalt“, betont Ivonne Torres. Manche Hausbesitzer beauftragen sie und lassen ihre Wände verzieren. „Und ein Künstler bleibt bei seinem Stil. Viele nutzen aus Sicherheitsgründen nur ihren Künstlernamen – denn sie kritisieren Regierungen.“

<b>Wandmalerei verewigen Symbole des Kampfes für Gerechtigkeit</b>

Ivonne Torres‘ persönliches Highlight in Bogotá ist die Wandmalerei von „Don Raúl“ – es zeigt einen Mann mit kariertem Hut, eckiger Brille und grauem Schnauzbart. Er lächelt mit halb geöffnetem Mund, simpel gestaltete Blumen umranden ihn - wie bei Dilan Cruz. Dieser ältere Herr steht für den Kampf für Gerechtigkeit. Denn Raúl Carvajal konfrontierte im Februar 2011 den ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez auf der Plaza de Bolívar in Bogotá.

Er beschuldigte ihn, die Ermittlungen zum Mord an seinem Sohn verhindert zu haben – dieser sei von der Nationalarmee getötet worden sein. Sein Sohn arbeitete beim Militär und weigerte sich, Zivilisten zu töten, um diese dann als gefallene Guerillakämpfer zu präsentieren. Der Skandal ist in Kolumbien als „los falsos positivos“ bekannt (deutsch: „die falschen Positiven“).

Wie Ivonne Torres berichtet, soll der Sohn im Oktober 2006 aus Verzweiflung seinen Vater angerufen und ihm von dem Plan der Armee erzählt haben. Raúl wollte, dass er zurück nach Hause kommt – doch die beiden sahen sich nie wieder. Jemand habe den Anruf mitgehört und den Sohn daraufhin getötet. Raúl Carvajal selbst starb im Sommer 2021 an einer Corona-Infektion. Auch er wurde, wie Dilan Cruz, zum Symbol - und an einer Hauswand verewigt.