Migranten flüchten auf Ruder eines Öltankers nach Gran Canaria

Barcelona. Drei Migranten sind auf dem Ruder eines Öltankers von Nigeria zur Kanareninsel Gran Canaria gefahren. Die spanischen Behörden teilten mit, die Männer seien im Hafen von Las Palmas auf der „Alithini II“ entdeckt worden. Sie hätten Symptome von Dehydrierung und Unterkühlung gezeigt und seien in Krankenhäuser auf der Insel gebracht worden. Nach Angaben der Website MarineTraffic, die Schiffe verfolgt, verließ das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff die nigerianische Stadt Lagos am 17. November und traf am Montag in Las Palmas ein.

Migranten versuchten bereits in der Vergangenheit, als blinde Passagiere auf dem Ruder von Handelsschiffen zu den Kanarischen Inseln zu fahren. Im vergangenen Jahr berichtete ein 14-jähriger Junge aus Nigeria der spanischen Zeitung „El País“ von seiner zweiwöchigen Fahrt auf dem Ruder eines Schiffes. Er war ebenfalls von Lagos aus aufgebrochen.

RND/AP