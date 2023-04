Schweizer Dorf bereitet sich wegen Felsstürzen auf Evakuierung vor

Blick auf das Dorf Brienz/Brinzauls und den „Brienzer Rutsch“, aufgenommen am 4. April 2023.

Die Menschen in dem Schweizer Dorf Brienz (rätoromanisch Brienzauls) sind es gewohnt, dass sie sich vor herabrutschenden Felsbrocken in Acht nehmen müssen. Laut der zuständigen Gemeinde Albula/Alvra geht man davon aus, dass bereits seit der letzten Eiszeit Gesteinsmassen talwärts rutschen. In den vergangenen rund 100 Jahren sei der sogenannte „Brienzer Rutsch“ dem Dorf zunächst pro Jahr einige Zentimeter näher gekommen, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut der Gemeinde bewegt sich der „Brienzer Rutsch“ aktuell immer schneller talwärts – eine Ampel soll Autofahrer davor schützen, von Felsbrocken getroffen zu werden. © Quelle: picture alliance/KEYSTONE

In den letzten zwanzig Jahren habe sich die Bewegung allerdings deutlich beschleunigt – und nun warnt die Gemeinde in einer Pressemitteilung vor einer potenziellen Gefahr. Es könne „zwischen dem Frühsommer und Ende 2023 zu einem Ereignis kommen“, das eine vorübergehende Evakuierung des Dorfes nötig mache. Die Gemeinde will Bewohnerinnen und Bewohner sowie Ferienhausbesitzerinnen und ‑besitzer nach Ostern genauer informieren und verweist auf Twitter auch auf einen Livestream zu der Infoveranstaltung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinde: Keine unmittelbare Gefahr

Die Gemeinde betont allerdings, dass „im Moment keine unmittelbare Gefahr für das Dorf besteht“. Die Rutschung sei in den vergangenen Jahren „relativ langsam und über mehrere Wochen“ geschehen, weshalb bisher keine Menschen zu Schaden gekommen seien.

Und auch das Portal wetteronline.de schreibt, anhand von Messungen sei ein „potenzielles Bergsturzereignis“ in der Regel Wochen im Voraus zu erkennen. Durch das Abrutschen des Gesteins sind in Brienz/Brienzauls demnach schon mehrere Gebäude schräg geworden oder haben Risse bekommen.

Ein beschädigtes Haus in Brienz/Brinzauls vor dem „Brienzer Rutsch“. © Quelle: picture alliance/KEYSTONE

Laut wetteronline.de wird seit rund zwei Jahren an einem Stollen gegraben, der das Gestein unterhalb des Dorfes entwässern soll, um die Bewegung der Felsen zu stoppen. Noch befinde sich das Rettungsprojekt in der Testphase, erste Resultate seien aber vielversprechend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schweizer Rundfunk SRF berichtet, dass die Gemeinde außerdem bereits eine Studie zu einer möglichen Umsiedlung des Dorfes erstellt hat. Das Ergebnis: 72 ständige Einwohnerinnen und Einwohner sowie rund 50 Gäste müssten wegziehen – im Extremfall wären sogar etwa 300 Wohnungen betroffen. Laut SRF wäre das die größte Umsiedlungsaktion, die es in der Schweiz je gegeben hat.

RND/toe