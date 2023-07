Unsaubere Werbeversprechen: von wegen grün

Wer über das Wort waschen philosophiert, hat wohl eher Bilder von sauberer, gut duftender Kleidung vor Augen, die ausgeglichen auf der Wäscheleine schaukelt. Keinem würde da der Gedanke kommen, dass sie vielleicht ein wenig oder stark müffelt und an vielen Stellen hartnäckige Flecken aufweist, die vielleicht auch gar nicht entfernt werden wollen.

Hebt man das ganze aus dem Alltag in die Wirtschaft, spricht man von „Greenwashing“. Also Unternehmen, die behaupten, ihr Produkt oder ihre gesamte Produktpalette sei grün und nachhaltig – ohne das aber zu erfüllen. Sie profitieren von einem Saubermann-Image, ohne aber ausreichende Maßnahmen zu ergreifen oder labeln Produkte als „klimaneutral“, die weiter einen Einfluss auf das Weltklima haben. Denn Begriffe wie „klimaneutral“ oder „umweltschonend“ sind nicht transparent, wie die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale betont. Verbraucherinnen und Verbrauche bekämen von den Herstellern nicht die nötigen Informationen, um abschätzen zu können, ob das Produkt wirklich nachhaltiger sei als ein konventionell hergestelltes.

Greenwashing: Wenn der „Goldene Geier“ fliegt

Eine Nische sind klimafreundliche Produkte schon lange nicht mehr. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey ist für mehr als 60 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher die Nachhaltigkeit einer Marke wichtig beim Einkaufen. Ein lukratives Geschäft also. Das lockt allerlei Trittbrettfahrer an: Nach einer Untersuchung der EU-Kommission zu grüner Werbung waren mehr als 53 Prozent der geprüften Umweltaussagen unfundiert oder zu vage, 40 Prozent ließen sich überhaupt nicht belegen. Wie lassen sich falsche Versprechen erkennen? Die Deutsche Umwelthilfe verleiht dafür seit 2019 den „Goldenen Geier“. Unternehmen sollen durch den Preis ermahnt werden, ihre Marketingclaims einzuhalten und wirklich nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen.

Und das zeigt Wirkung: 2019 erhielt der Lebensmittelkonzern Nestlé den Schmähpreis für ein aus Frankreich importiertes und mehrfach in Plastik verpacktes Mineralwasser. Zwei Jahre später nahm der Konzern das Wasser in Deutschland und Österreich vom Markt. Doch Nestlé ist nicht das einzige Beispiel für Greenwashing.

Für nur 1,1 Cent klimaneutral Tanken

Es wäre eine komfortable Lösung: Einfach mehr Geld in die Hand nehmen und damit den eigenen CO₂-Ausstoß kompensieren oder sich komplett freizukaufen. Mit so einer Idee warb das Mineralöl- und Erdgasunternehmen Shell. Es behauptete, für nur 1,1 Cent pro Liter getanktem Benzin oder Diesel die CO₂-Emissionen einer Fahrt ausgleichen zu können. Wie das genau passieren soll, ließ das Unternehmen aber offen und bekam dafür 2022 den „Goldenen Geier“.

Die Deutsche Umwelthilfe geht zudem juristisch gegen Shell und weitere Unternehmen vor. Der Vorwurf: Verbrauchertäuschung wegen vermeintlicher „Klimaneutralität“.

CO₂-neutrales Fliegen

Mit einem ähnlichen Slogan wirbt auch die Lufthansa: Mit dem sogenannten „green“ Tarif verspricht das Unternehmen CO₂-neutrales Fliegen. Flugreisen sollen so keinen negativen CO₂-Einfluss haben, ein Versprechen, das auch andere Flugunternehmen den Gästen geben. 20 Prozent der flugbezogenen Emissionen sollen mit „nachhaltigen Flugkraftstoffen“ reduziert, der Rest mithilfe von „hochwertigen Klimaschutzprojekten“ ausgeglichen werden. Adieu Flugscham? Die Kritik an der Werbung liegt hier in beiden Werbeversprechen.

Kompensationsprojekte sind stehen seit langem in der Kritik, denn bei der freiwilligen CO₂-Kompensation gibt es mehrere Probleme: „Das durch das Verbrennen von Kraftstoff freigesetzte CO₂ macht nur ungefähr ein Drittel der Klimaschäden aus, die durch Fliegen verursacht werden“, sagt Benjamin Stephan, Mobilitätsexperte bei Greenpeace, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dass beim Fliegen weitere Stoffe wie Stickoxid, Feinstaub und Wasserdampf in großen Höhen freigesetzt werden, habe deutlich schwerwiegendere Klimaeffekte als der reine CO₂-Ausstoß.

Und es gibt noch einen weiteren Kritikpunkt an dem Tarif: Der nachhaltige Flugkraftstoff SAF ist ein Oberbegriff für alle nachhaltig produzierten Kraftstoffe, die nicht aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Zwar sinken damit die CO₂-Emissionen um 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen, fossilen Kraftstoffen, aber sie sind eben nicht klimaneutral. Für ihre Produktion braucht es zusätzlich riesige Mengen an erneuerbaren Energien. Auch stehen sie weder heute noch in absehbarer Zukunft in ausreichender Menge zur Verfügung.

„Grüne“ Anlagen

Es klingt nach einer „Win-win-Situation“: Geld anlegen und dabei dem Klima etwas Gutes tun. Seit einer Weile boomen nachhaltige ETFs und grüne Geldanlagen. Gerade junge Menschen, die über Kapital verfügen, haben ein Bedürfnis nach grünen Investments. Anfang 2022 lagen laut Deutsche Fondsverband 575 Milliarden Euro in nachhaltigen Publikumsfonds. Doch was genau grüne Investmentfonds eigentlich sind und was sie sein sollen, ist unklar. Nach der „Taxonomie“der EU gelten Atomkraft und Gas als nachhaltig, obwohl sie nachweislich dem Klima schaden. Eine Studie der Finanzwende Recherche zeigt zusätzlich: Wo grün und nachhaltig draufsteht, ist es nicht automatisch drin. Häufig würden Produkte so angepriesen, die es gar nicht sind. Auch würden Banken bisher kaum die Folgen der Klimakrise berücksichtigen und so Unternehmen ins Portfolio aufnehmen, die einen negativen Einfluss auf die Erde haben.

Jedes Jahr findet der Weltklimagipfel statt und jedes Jahr kostet die Ausrichtung die Gastgeberländer viel Geld. Die Lösung: Große Firmen als Sponsoren gewinnen. Im vergangenen Jahr war das unter anderem der Getränkehersteller Coca-Cola. Schnell wurden die Vorwürfe laut, das Unternehmen wasche sich als Hauptsponsor der COP27 von seinen Umweltsünden rein. Schließlich gehört Coca-Cola zu den größten Müll- und Treibhausgasverursachern der Welt.

Greenwashing-Vorwürfe: Warum sponsert Coca-Cola den Weltklimagipfel? Wenn Werbepartnerschaften für Empörung sorgen: Der Getränkegigant Coca-Cola ist ein riesiger Abfallproduzent – und Hauptsponsor des Weltklimagipfels. © Quelle: RND

Jedes Jahr wird das Unternehmen von der Bewegung „Break Free From Plastic“ seit 2018 zum größten weltweiten Plastikverschmutzer gekürt. Coca-Cola hingegen wies im Zuge der Kritik auf die eigenen Ziele hin. Man wolle bis 2023 die Kohlenstoffemissionen um 25 Prozent senken, bis 2050 sogar um 100 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010.

Der Getränkehersteller ist übrigens nicht das einzige Unternehmen, das in der Kritik stand, die COP27 zu sponsern: Auch der Autohersteller General Motors und Siemens Energie weisen einen hohen CO₂-Ausstoß auf. Für dieses Jahr steht die Klimakonferenz erneut in der Kritik, wegen der mangelnden Trennung von der Abu Dhabi National Oil Company. Andere Sponsoren stehen bereits in den Startlöchern.