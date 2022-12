Greta Thunberg kontert hämischen Tweet von Ex-Kickboxer Andrew Tate

Überfüllte Kinderkliniken: Wie die schwer am RS-Virus erkrankte Lina (3) um ihr Leben kämpfte

Als die dreijährige Lina schwer am RS-Virus erkrankt, findet ihre Familie in Hannover keine Hilfe. Alle Betten sind belegt. Es folgt eine beschwerliche Reise über Magdeburg bis in die Intensivstation nach Leipzig. Vier Wochen bangen die Eltern um das Leben des kleinen Mädchens.