Hunderte Vermisste nach Bootsuntergang vor Griechenland

Athen. Sie suchten ein besseres Leben – und fanden den Tod. Zwei Tage nach dem Untergang eines Migrantenbootes vor der Südwestküste der griechischen Halbinsel Peloponnes gibt es so gut wie keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Mehrere hundert Menschen riss der sinkende Fischkutter mit sich in die Tiefe.

Die genaue Zahl der Opfer des Unglücks ist weiter unklar. Man wird sie wohl nie erfahren. Der altersschwache und völlig überladene Fischkutter war in den frühen Morgenstunden des Mittwochs aus ungeklärten Gründen plötzlich gekentert und schnell gesunken. Das Schiff hatte drei Tage zuvor in der libyschen Hafenstadt Tobruk abgelegt. Die Migranten wollten nach Italien. Die griechische Küstenwache und die Besatzungen vorbeifahrender Handelsschiffe sowie einer Luxusjacht konnten in der Nacht zum Mittwoch unmittelbar nach der Havarie 104 Menschen lebend aus dem Meer retten. 78 Leichen wurden bisher gefunden.

Schiffsunglück vor Griechenland: Wohl bis zu 700 Passagiere – darunter 100 Kinder?

Der Untergang könnte aber viele hundert Opfer gefordert haben. Luftaufnahmen, die von der griechischen Küstenwache veröffentlicht wurden, zeigen den Kutter am Dienstagnachmittag. Auf den drei Decks sind dicht gedrängt Hunderte Menschen zu erkennen. Schwimmwesten oder Rettungsinseln gab es an Bord offenbar nicht. In ersten Berichten war von etwa 400 Passagieren die Rede. Hilfsorganisationen berichteten unter Berufung auf Telefonate und Textnachrichten, die vor der Havarie von dem Boot eingingen, von bis zu 750 Insassen. Diese Zahl hatten bereits am Dienstag italienische Behörden gegenüber der griechischen Küstenwache genannt.

Seetüchtig sind solche Boote dann natürlich nicht mehr. Eigentlich handelt es sich um schwimmende Särge. Nikos Spanos, pensionierter Admiral der Küstenwache

Fachleute halten es durchaus für möglich, dass man auf einem rund 30 Meter langen Fischkutter rund 700 Menschen zusammenpferchen kann. Man habe das bereits in der Vergangenheit gesehen, sagte Nikos Spanos, ein pensionierter Admiral der Küstenwache, im Fernsehen. „Seetüchtig sind solche Boote dann natürlich nicht mehr“, so Spanos. „Eigentlich handelt es sich um schwimmende Särge.“

Für Bestürzung sorgten am Donnerstag Meldungen aus dem Krankenhaus von Kalamata. Ärzte berichteten, Überlebende hätten davon gesprochen, dass sich unter Deck im Frachtraum des Kutters etwa 100 Kinder und eine nicht genannte Zahl von Frauen aufgehalten hätten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bisher aber nicht.

Zahl der Opfer bei Bootsunglück in Griechenland steigt auf 78 Es ist eines der schwersten Bootsunglücke in Griechenland seit Jahren. Einsatzkräfte bargen Dutzende tote Migranten aus dem Wasser. © Quelle: dpa

Die Überlebenden seien geschwächt und verzweifelt, berichten die Ärzte und Sanitäter in Kalamata. Viele der Geretteten haben Freunde und Familienmitglieder verloren. Auch in der Nacht zum Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt. Nikos Alexiou, der Sprecher der griechischen Küstenwache, sprach von einer der „größten Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer“. Weder in der Nacht, noch am Donnerstag wurden jedoch weitere Überlebende oder Todesopfer entdeckt. Die Unglücksstelle befindet sich an der tiefsten Stelle des Mittelmeeres. Hier sind es rund 5200 Meter bis zum Meeresboden. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass man das Bootswrack jemals finden wird.

Wie konnte es zum Schiffsunglück vor Griechenland kommen?

Die griechische Regierung schildert den Ablauf der Tragödie so: Die italienischen Behörden hatten am Dienstagvormittag das Flüchtlingsboot gesichtet und Griechenland informiert, in dessen Zuständigkeit das betreffende Seegebiet fällt. Um 15.00 Uhr entdeckte ein Hubschrauber der griechischen Küstenwache den Kutter. Von da an begleiteten Patrouillenboote der Küstenwache und eine Fregatte der griechischen Marine das Schiff.

Rettungskräfte tragen Leichen von einem Schiff der Küstenwache in einen Kühlwagen im Hafen von Kalamata, etwa 240 Kilometer südwestlich von Athen. © Quelle: Thanassis Stavrakis/AP

Um 18.30 Uhr gelang es der griechischen Küstenwache, über Satellitentelefon Kontakt mit dem Kapitän des Kutters aufzunehmen. Der lehnte angebotene Hilfe ab und erklärte, er wolle seine Fahrt nach Italien fortsetzen. Auch vorbeifahrende Frachter hätten mehrfach Hilfe angeboten, was die Passagiere aber abgewiesen hätten. Eine Stunde später ging ein Schiff der griechischen Küstenwache längsseits und lieferte den Migranten Wasser und Lebensmittel. Schiffe der Küstenwache eskortierten das Migrantenboot, um im Notfall helfen zu können. Um 1.40 Uhr am Mittwochmorgen meldete der Kapitän des Bootes einen Maschinenschaden. 20 Minuten später bekam das Schiff plötzlich starke Schlagseite, kenterte und sank innerhalb weniger Minuten.

Die meisten Geretteten sind Männer zwischen 20 und 30 Jahren

Die Leichen der bisher geborgenen Ertrunkenen wurden am Donnerstag von Kalamata in ein Leichenschauhaus nach Athen überführt. Dort sollen jetzt Experten des griechischen Katastrophenschutzes DNA-Proben nehmen und versuchen, die Opfer zu identifizieren. Die meisten Geretteten sind Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Sie kommen aus Ägypten, Syrien, Pakistan, Afghanistan und den Palästinensergebieten.

Die griechische Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Die politischen Parteien sagten alle Wahlkampfveranstaltungen für die am 25. Juni stattfindenden Parlamentswahlen ab. Die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofes ordnete eine Untersuchung des Unglücks an.

Die Hafenpolizei in Kalamata setzte am Donnerstag die Verhöre von sechs Geretteten fort. Die Männer werden verdächtigt, die Überfahrt organisiert zu haben. Überlebende Migranten berichteten den Rettern, die Schleuser hätten für die geplante Überfahrt von Tobruk in Libyen nach Italien pro Kopf 6500 Dollar kassiert. Bei 750 Passagieren hätte die Fahrt in dem altersschwachen und völlig überladenen Fischkutter den Schleusern damit fast fünf Millionen Dollar eingebracht.