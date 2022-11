In der chinesischen Provinz Henan kommt es zu einem folgenschweren Brand: Dutzende Menschen sterben in den Flammen eines Fabrikgebäudes. Schon in der Vergangenheit war es in China immer wieder zu Brandkatastrophen gekommen.

Bei dem Brand sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, war das Feuer am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden.

Großbrand in China: 38 Menschen sterben bei Feuer in Fabrik

Peking. Bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, war das Feuer am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden. Zunächst war von 36 Todesopfern und zwei Vermissten die Rede gewesen. Später hieß es dann, 38 Menschen seien ums Leben gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Ursache des Feuers wurden zunächst keine Angaben gemacht. Unklar war auch, um was für eine Fabrik es sich handelte. Zwei Menschen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in Berichten der Staatsmedien. Mehr als 200 Rettungskräfte und 60 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, war das Feuer am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden. © Quelle: Uncredited/CCTV/AP/dpa

Immer wieder Großbrände und Industrieunfälle in China

Die Katastrophe weckt Erinnerungen an einen ähnlichen Großbrand im Oktober 2007. Damals kamen bei einem Feuer in einer illegal betriebenen Schuhfabrik im Dorf Hushi in der südostchinesischen Provinz Fujian Dutzende Menschen ums Leben. Viele weitere Arbeiter trugen Verletzungen davon. Die vergitterten Fenster wurden für viele zur Todesfalle. Die Polizei nahm später den Besitzer der Fabrik fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch höhere Opferzahlen gab es 2015, als in der Hafenstadt Tianjin durch eine Serie massiver Explosionen in einem Gefahrgutlager 173 Menschen getötet wurden, darunter viele Feuerwehrleute.

In China kommt es immer wieder zu verheerenden Bränden und Industrieunfällen, die auf Fahrlässigkeit und nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. Ebenfalls in Henan hatte es 2018 einen Fabrikbrand mit elf Toten gegeben. Auch folgenschwere Wohnhausbrände sind in China keine Seltenheit. So kamen vor fünf Jahren in Peking bei einem solchen Brand 19 Menschen ums Leben.

RND/dpa