Biker als Comic-Helden bei Beisetzung von Fünfjährigem in England

Basildon. Als Batman, Spiderman und Sulley verkleidet haben Trauergäste in England Abschied von einem fünfjährigen Comic-Fan genommen. Auf dem Sarg des kleinen Noah, der wegen eines Genfehlers eine seltene neurologische Krankheit hatte, prangten Motive seiner liebsten Disney-Filme wie „Encanto“ und „Cars“. Der Bestatter kam als Buzz Lightyear aus „Toy Story“. Fast 200 Biker, viele davon in Kostümen, begleiteten am Freitag den Leichenwagen zum Friedhof in der ostenglischen Stadt Basildon.

„Trotz allem gab es keinen Tag, an dem er nicht lächelte“

Unter anderem, wirkte sich die Krankheit auf Noahs Sehfähigkeit aus. „Ich denke, daher kam seine Liebe zu Disney wegen der leuchtenden Farben“, sagte seine Mutter. „Trotz allem gab es keinen Tag, an dem er nicht lächelte. Auch wenn es unsere Welt auf den Kopf gestellt hat und wir untröstlich sind, haben sich alle zusammengefunden, um sein Leben zu feiern, und alles, was wir uns jemals gewünscht haben, ist, dass man sich an ihn erinnert.“ Noah war am 17. Mai gestorben.

