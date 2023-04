Emu Rodney nimmt Reißaus und macht einen Ausflug

Als sein Besitzer in den Urlaub gefahren war, überkam auch Rodney die Reiselust. Der Emu sprang über den Zaun seines Käfigs und erkundete seinen Heimatort. Wie die BBC berichtet, hat das entlaufene Tier in Suffolk, Großbritannien, schließlich einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Besitzer, Jon Cardy, und seine Ehefrau nahmen Rodney auf, als der Emu gerade einmal zwei Wochen alt war. „Er ist in unserer Küche aufgewachsen und gehört zur Familie“, so Cardy. Daher war die Sorge groß, als er herausfand, dass sein „Haustierdinosaurier“, wie er Rodney liebevoll nennt, von zu Hause weglief, während er im Urlaub war.

Vor allem machte er sich Sorgen, wie andere Menschen auf den frei laufenden Emu reagieren würden. Denn auch wenn Rodney sehr freundlich sei, sei er dennoch ein großes, neugieriges und schnelles Tier mit großem Schnabel. „Ich habe mir Sorgen gemacht, dass jemand, der ihn mit hoher Geschwindigkeit auf sich zukommen sieht, ein wenig erschreckt sein könnte“, so Cardy.

Rodney ist liebenswert, aber nicht besonders klug. Er liebt es, gestreichelt zu werden, und wenn er sich hinlegt, ist er wie ein drei Meter langer gefiederter Zugluftstopper. Jon Cardy über Rodney, den Emu

Cardy vermutete, dass ein Sturm in der Nacht das Tier aufgeschreckt haben könnte. „Er ist ein großer Laufvogel und kann sehr schnell eine große Strecke zurücklegen, sodass wir nicht wussten, wo er sein könnte“, daher verständigte er sofort die Polizei und unterbrach seinen Urlaub. In den sozialen Medien hielt Cardy ebenfalls Ausschau nach Hinweisen auf den entlaufenen Emu. In einer lokalen Gruppe entdeckte er ihn in einem Video, in dem gefragt wurde, ob jemand seinen Pfau vermisse. „Ich dachte: Das ist kein Pfau – das ist mein kleiner Rodney“, sagte er.

Mithilfe eines Freundes fand er den gefiederten Ausreißer und brachte ihn nach Hause.

Das Ehepaar Cardy hat eine Vielzahl von Tieren, darunter eine zweibeinige Katze, ein Schwein, eine Schildkröte, mehrere Enten und Gänse, Kaninchen – und Rodney, Jon Cardys „Liebling“. Viele der geretteten Tiere des Paares werden als Therapietiere eingesetzt.

