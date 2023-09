Nach Flucht aus Londoner Gefängnis: Britischer Ex-Soldat plädiert auf nicht schuldig

Ein britischer Ex-Soldat hat sich seiner spektakulären Flucht aus einem Londoner Gefängnis nicht schuldig bekannt. Der 21-jährige Daniel K. wurde am Donnerstag per Video aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem seit mehr als vier Jahren auch Wikileaks-Gründer Julian Assange inhaftiert ist, zu einer Anhörung in den Verhandlungssaal am Zentralen Strafgerichtshof der britischen Hauptstadt geschaltet - und bestritt den Vorwurf.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, auf aufsehenerregende Weise aus dem Gefängnis geflohen zu sein, während er auf einen Terrorprozess wartete. Demnach gelang ihm am 6. September die Flucht, indem er sich mit Hilfe von Bettlaken unter einem Essenslieferwagen festzurrte.

Dies löste eine Großfahndung mit Hubschraubern und zusätzlichen Sicherheitskontrollen an Verkehrsknotenpunkten aus, insbesondere am Hafen von Dover, von dem die meisten Schiffe nach Frankreich ablegen. Festgenommen wurde er nach einer viertägigen Fahndung westlich von London am 9. September an einem Kanal. Die Behörden erklärten, er sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen, als ihn ein Beamter der Terrorabwehr in Zivilkleidung erwischte.

K. hatte sich im Gewahrsam befunden, weil ihm vorgeworfen wurde, gegen ein Gesetz gegen Geheimnisverrat verstoßen zu haben, indem er Informationen gesammelt habe, „die nützlich für einen Feind“ sein könnten. Ferner wurde er beschuldigt, Bombenattrappen an einem Militärstützpunkt abgelegt zu haben. Er wurde nach seiner Verhaftung aus der britischen Armee entlassen, stritt aber sämtliche Vorwürfe ab.

Im November soll ihm wegen der älteren Vorwürfe sowie der Flucht aus dem Gewahrsam der Prozess gemacht werden.

