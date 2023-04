„Charles‘ Spielraum ist begrenzt“

Ed Owens, König Charles III. wird Anfang Mai offiziell gekrönt. Passt eine Krönungszeremonie noch in die heutige Zeit?

Sie kann es durchaus. Ich bin aber nicht sicher, ob speziell diese so relevant sein wird. Die meisten Elemente der Zeremonie aus dem Jahr 1953 erscheinen in einer modernen Welt eher problematisch. Da spielten Krieg, militärische Macht, das Empire mit hinein. Die Menschen hatten mehr Respekt für die Monarchie, für Hierarchien, die Oberklasse. Das ist heute anders. Es wurden allerdings einige Anstrengungen unternommen, diesmal eine Art moderner Zeremonie zu feiern. Charles versucht das Bild eines modernen Großbritanniens zu vermitteln. Doch wir werden auch die Tradition sehen. Meine Befürchtung ist, dass einige der Rituale ein irreführendes Bild des modernen Großbritanniens vermitteln. Und es wird eine Menge Menschen geben, die die Krönung nicht feiern. Das Vereinigte Königreich ist nicht vereint.

Charles ist jetzt 74 Jahre alt – ein Alter, in dem andere in Rente sind. Ist dieses Alter förderlich oder hinderlich für seine Akzeptanz?

Es ist schwieriger ihn zu attackieren als einen jungen Mann. Das Problem von Charles aber ist, dass er mit großem Gepäck, mit vielen Altlasten, auf den Thron kam. Einige sehen ihn deswegen als zerbrechlicher an. Und wir wissen aus seiner Vergangenheit, wofür er politisch steht. Das wäre bei einem jungen König anders.

Klima- und Umweltschutz waren immer ein Herzensanliegen von Charles. Werden wir nun mit ihm einen König mit einer Art internationaler Vorbildfunktion bekommen – eine, wie sie zuletzt vielleicht US-Präsident Obama innehatte?

Das glaube ich nicht. Charles ist in die Jahre gekommen. Und er kann als König keine solchen politischen Fragen diskutieren. Sein Spielraum ist begrenzt.

Aussöhnung als Hauptthema von Charles

Was vermissen die Briten am meisten an Queen Elizabeth II.?

Für viele stand sie für die kulturelle Transformation eines Empires zu einem Land, das kein Empire mehr ist. Wir haben durch ihren Tod die direkte Verbindung zum Zweiten Weltkrieg verloren.

Könnte die Vergangenheit also in Vergessenheit geraten?

Während des Deutschland-Besuchs von Charles war Aussöhnung eines der Hauptthemen. Er zollte den Menschen Tribut, die während des Zweiten Weltkrieges gestorben waren. Es gibt international komplizierte Beziehungen zur Monarchie. Charles versucht, diese Themen zu umgehen. Er ist jemand, der gern generell eine Art Aussöhnung sähe.

Charles hat indirekt eine Verbindung zur Vergangenheit: Er ist als britischer Monarch qua Amtes Staatsoberhaupt in den Staaten des sogenannten Commonwealth Realms, früheren Kolonien, die diese Tradition nie geändert haben …

Ich denke, es wird entsprechende Änderungen in diesen Ländern geben, vor allem in der Karibik. Barbados etwa wurde 2021 zur Republik. Die große Frage ist, ob auch Australien irgendwann seine Verbindung kappen wird. Charles wird zumindest schon mal nicht mit seinem Konterfei auf den Banknoten des Landes vertreten sein. Australien versucht, Teile seiner Kultur zu entroyalisieren. Auf der anderen Seite aber gibt es den losen Staatenbund des Commonwealth of Nations, dessen Vorsitzender ebenfalls der König ist. Hier treten nach wie vor weitere Staaten bei.

Einige stellen auch in Großbritannien immer mal wieder die Frage nach dem Sinn der Monarchie. Wie lange wird sie noch Bestand haben?

Das ist eine schwierige Frage. Wird sie die nächste Dekade halten? Ja. Wird sie zwei Jahrzehnte halten? Da bin ich nicht sicher. Auf kurze Sicht ist die Monarchie in Großbritannien gefestigt. Aber auf lange Sicht muss sie eine Menge tun, um sich selbst zu erhalten. Das Königshaus muss einen Weg finden, die jüngere Generation für sich zu gewinnen. Denn die ist tief in der Demokratie verwurzelt.