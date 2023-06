Gleich mehrere große Waldbrände in Deutschland haben Jüterbog, Lübtheen und Hagenow in Atem gehalten. Es brannten munitionsbelastete Gebiete, was die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte massiv erschwerte. Mittlerweile ist die Lage wieder etwas entspannter. Eine Übersicht.

Feuer bei Jüterbog ist erloschen

Das Feuer im Waldgebiet bei Jüterbog südlich von Berlin erlosch am Mittwoch, rund zwei Wochen nach Ausbruch des Brandes. „Das Feuer ist im Moment aus“, sagte die Geschäftsführerin der Stiftung Natur­landschaften Brandenburg, Antje Wurz. Die Stiftung ist Eigentümerin des Gebietes. In den kommenden Tagen werde die Brandfläche von den Rändern aus weiterhin überwacht. Der Einsatz der Feuerwehr ist beendet, wie die Leiterin des Jüterboger Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, sagte.

Feuerwehrleute bekämpften tagelang den Waldbrand in Jüterbog. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Vor zwei Wochen war der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Alte Munition in dem Gebiet hatte die Brandbekämpfung erschwert, weil die Feuerwehr wegen der Explosionsgefahr nicht an die Brandherde herankam. Wind hatte das Feuer immer wieder angefacht. Löschflugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Die gesamte betroffene Fläche war nach Angaben der Einsatzleitung mehr als 700 Hektar groß.

Das Feuer sei an Schutzstreifen und sandigen Flächen ohne Vegetation ausgegangen, sagte die Stiftungs­geschäftsführerin Wurz am Mittwoch. Dennoch ist noch Vorsicht angebracht: „Ganz sicher können wir nicht sein. Im Innern der Fläche gibt es noch Glutnester“, warnte sie.

Das Feuer hinterlässt ein Bild der Verwüstung. „Der Anblick der riesigen, verbrannten Fläche, auf der nicht nur viele Pflanzen umgekommen, sondern auch viele Tiere verendet sind, tut mir schon sehr weh. Unsere Vorvorderen würden sich wie eine sich schnell drehende Spindel im Grabe umdrehen, wenn sie sehen müssten, was aus dem, was sie uns als Erbe hinterlassen haben, geworden ist“, sagte der Revierförster Michael Lunkwitz gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.

Lübtheen und Hagenow: Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern unter Kontrolle

Die beiden großen Waldbrände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen und in der Viezer Heide bei Hagenow im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns sind ebenfalls unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Das sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Mittwoch in Lübtheen. Per Mitteilung fügte er an: „Es gibt kaum noch offene Flammen in den beiden Brandgebieten.“ Es bestehe aber weiterhin absolutes Betretungsverbot. Am Donnerstagvormittag soll darüber entschieden werden, ob der Katastrophenalarm für den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen aufgehoben wird. Der Katastrophenalarm für die Region sollte ab Donnerstagmittag um 12 Uhr aufgehoben werden.

Am Mittwochnachmittag konnten auch die 160 Einwohnerinnen und Einwohner der zu Lübtheen gehörenden Ortschaft Volzrade in ihre Häuser zurückkehren. Der Landrat hob die Evakuierung um 14 Uhr auf. Die Menschen hatten am Montagabend ihre Häuser verlassen müssen, nachdem der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen bis auf 800 Meter an das Dorf herangerückt war. Immer wieder gab es Explosionen alter Munition.

„Das war vielleicht ein Chaos. Wir haben einfach schnell alles zusammengepackt – Babysachen, Shirts, Hosen, Hundefutter. Danach sind wir ins Auto gesprungen“, sagte eine 29‑jährige Anwohnerin nach der Rückkehr gegenüber der „Ostsee-Zeitung“. „Diese Ungewissheit die ganze Zeit ist schrecklich“, blickt eine andere Frau auf die vergangenen Stunden zurück.

Am Dienstag konnten die Flammen 500 Meter vor dem Ort aufgehalten werden. Sternberg sagte, der Boden zwischen dem Brandgebiet und dem Dorf sei gut gewässert, sodass keine Gefahr mehr bestehe. Die zwischen­zeitlich drohende Evakuierung einer weiteren Ortschaft war am Dienstag abgewendet worden.

Ein Löschfahrzeug ist im Waldbrandgebiet bei Lübtheen im Einsatz. © Quelle: Steven Hutchings/TNN/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr ist der rund 100 Hektar große Brand auf einem besonders stark munitions­belasteten Teil des einstigen Truppenübungsplatzes Lübtheen seit der Nacht zu Mittwoch unter Kontrolle. Offene Flammen gebe es nicht mehr, hieß es. Auch explodiere keine alte Weltkriegsmunition mehr. „Es kühlt herunter, und das ist wichtig“, sagte Landrat Sternberg. Es glimmten aber noch Stumpen abgebrannter Bäume.

Die Gefahr für Brände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen bleibt nach Einschätzung des Feuerwehreinsatzleiters Wolfgang Krause allerdings auch in Zukunft hoch. „Es kann jederzeit wieder passieren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

In Lübtheen waren am Mittwochabend noch 270 Kräfte im Einsatz. Über Nacht würden jedoch weniger Helfer benötigt, um die Bewässerungsanlagen am Laufen zu halten. Die Waldränder werden weiterhin bewässert, um ein durch Funken ausgelöstes Übergreifen der Flammen auf weitere Flächen zu unterbinden.

Die Lage auf dem ehemaligen Militärgelände bei Hagenow habe sich so weit entspannt, dass das Brand­geschehen am Mittwochnachmittag an die Stadtwehrführung Hagenow übergeben werden könne. Den Eigentümern würden die Flächen aber voraussichtlich erst am Freitag übergeben, sagte Landrat Sternberg weiter. Am Mittwochmittag sei der Einsatz des Bundeswehrpanzers beendet worden, der breite Feuerschutzschneisen rund um das 47 Hektar große Brandgebiet frei geschoben hatte, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die angrenzende Bundesstraße 321 wurde am Mittag wieder freigegeben.

RND/nis mit dpa