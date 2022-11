In Siegburg bei Bonn läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass eine Person mit einer Schusswaffe gesichtet worden sei.

Gefahrenlage an Siegburger Realschule - angeblich Waffe gesichtet

Wegen einer „Gefahrenlage“ ist die Polizei derzeit mit starken Kräften an einer Realschule in Siegburg bei Bonn im Einsatz. Angeblich sei dort eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zeugen hätten auch von Knallgeräuschen berichtet. Polizisten hätten im Bereich der Schule Reste von Feuerwerkskörpern gefunden. Momentan gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die verdächtige Person in die Schule gegangen sei. Nach ihr werde gefahndet.

Vorsichtshalber würden Beamten die Schule nun durchsuchen. Die Schülerinnen und Schüler befänden sich unter Aufsicht der Lehrkräfte in verschlossenen Klassenräumen. Die Schule sei weiträumig abgesperrt. Die Polizei kläre die Situation und bitte Eltern, die Schule nicht aufzusuchen.

RND/dpa