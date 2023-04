Polizeieinsatz in Berlin: Männer mit Waffen im ICC?

Ein Notruf hat einen großen Polizeieinsatz am Berliner Kongresszentrum ICC ausgelöst. Ein Anrufer habe gegen 9.00 Uhr zwei Personen mit gefährlichen Gegenständen im Bereich des ICC in Berlin-Charlottenburg gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei suche das riesige Gebäude und die Umgebung ab, habe aber nach mehr als einer Stunde noch nichts gefunden. Beteiligt an dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten (SEK).

Zuerst hatte der „Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)“ darüber berichtet. Der Sender hatte bei Twitter geschrieben, „Personen mit langen Waffen“ seien gesichtet worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bestätigte der Polizeisprecher nicht. Der Alarmruf sei etwas unklar gewesen, hieß es. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass es sich um einen falschen Hinweis handle.

Verkehr läuft schon wieder

Zwischenzeitlich wurden die Straßen rund um das ICC gesperrt, seit 10:45 Uhr laufe der Verkehr aber wieder in alle Richtungen, meldet der RBB.

Ob am Mittwochvormittag eine Veranstaltung im ICC stattfand, war zunächst nicht bekannt. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass am Vormittag im ICC Proben des Deutschen Symphonie-Orchesters stattfinden sollten. Die „B.Z.“ schreibt, dass sich Musiker in dem Gebäude eingeschlossen haben.

RND/toe/dpa