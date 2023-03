Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich verlobt

Berlin. Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang (29) und ihr Freund Florian Wilsch (30) haben sich verlobt. „Verlobt“, schrieb Lang mit einem Herzemoji zu einem Foto des Paares auf Twitter und Instagram. Die Grünen-Chefin und Wilsch sind seit knapp sechs Jahren ein Paar.

Politiker gratulieren auf Twitter

Zu den ersten Gratulanten gehörte unter anderem CDU-Politiker Paul Ziemiak. „All you need is love, love – Love is all you need! Herzlichen Glückwunsch“, schrieb er auf Twitter. Auch der CDU-Generalsekretär Mario Czaja gratulierte beim Kurz­nachrichten­dienst: „Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche alles Glück auf Erden für den gemeinsamen Weg.“ SPD-Chef Lars Klingbeil schloss sich an: „Herzlichen Glückwunsch!“

Florian Wilsch ist Postdoktorant und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Algebra, Zahlentheorie und Diskrete Mathematik der Leibniz Universität Hannover und lehrt dort unter anderem über lineare Algebra. Die Partei seiner Verlobten kennt er gut. 2012 war Wilsch Vorstandssprecher der Grünen Jugend Bayern und ist immer noch Mitglied der Grünen.

RND/nis