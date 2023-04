Von Sechsjährigem angeschossen: Lehrerin will 40 Millionen Dollar Schadensersatz

Richmond, Virginia. Eine von einem sechsjährigen Schüler durch Schüsse schwer verletzte Lehrerin hat ihre Vorgesetzten und die Schulbehörde im US‑Staat Virginia auf 40 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Die 25‑jährige Abby Zwerner warf ihnen in der am Montag in Richmond eingereichten Klage vor, am Tag des Zwischenfalls grob fahrlässig mehrere Warnsignale ignoriert zu haben, dass der Junge eine Schusswaffe habe und in einer „gewalttätigen Stimmung“ sei.

Der Erstklässler hatte der Lehrerin am 6. Januar in Brust und Hand geschossen, als sie an einem Lesetisch saß. Der Vorfall hatte selbst die an Schusswaffengewalt gewöhnte US‑Öffentlichkeit geschockt und zu Fragen geführt, wie ein so junges Kind mit einer geladenen Schusswaffe in eine Schule gelangen konnte. Zwerner musste wegen der Schussverletzungen viermal operiert werden.

Bisher wurde niemand in dem Fall beschuldigt. Die in der Klage Zwerners genannten Personen – darunter die nach dem Zwischenfall entlassene Schulleiterin und deren Stellvertreterin – waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

RND/AP