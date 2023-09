Weiter Verspätungen und Ausfälle auf Bahnstrecke bei Hannover

Festnahme nach Tod eines Sechsjährigen

Seit dem gewaltsamen Tod des kleinen Joel haben sich die Einwohner von Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern gefragt: Wer ist der Täter? Am Dienstag hat die Polizei einen 14-Jährigen aus dem Dorf verhaftet. Die Festnahme bringt zwei Familien an die Grenzen – die des Opfers und die des mutmaßlichen Täters.