Güterzug-Unfall: Große Probleme auf Bahnstrecke zwischen NRW und Berlin

Leiferde. Nach der Kollision zweier Güterzüge im Landkreis Gifhorn entweicht weiter explosives Propangas aus zwei Kesselwaggons. Vor der Bergung müssten die Waggons leer sein, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. „Jeder Funken kann dort zu einer Katastrophe führen.“ Er erklärte, pro Kesselwagen seien 50 Tonnen Gas geladen - es sei davon auszugehen, dass jede Stunde rund 250 Kilogramm entwichen. Die Werksfeuerwehr aus Marl werde am Freitag über das weitere Vorgehen beraten. Neben den Spezialisten aus dem Chemiepark im Ruhrgebiet haben bereits Experten der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung die Unfallstelle begutachtet.

Die Lage am Unfallort sei unverändert, sagte der Sprecher. Auch die übrigen Wagen der beiden Züge privater Bahnunternehmen seien noch nicht geborgen worden. In der Nacht sei der Unfallort abgesperrt und gesichert worden. Nach dem Unfall war der Lokführer des auffahrenden Zugs verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der Lokführer des zweiten Zuges blieb den Angaben zufolge abgesehen von einem leichten Schock unverletzt.

Explosives Propangas entweicht nach Kollision von Güterzügen bei Gifhorn Ein Güterzug hält an einem Signal, ein anderer fährt auf – explosives Propangas entweicht aus einem Waggon. © Quelle: dpa

Sperrung wohl mehrere Tage

Betroffen ist die viel befahrene Strecke zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin. Reisende müssen hier weiterhin mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen - ICE-Züge aus und nach NRW werden umgeleitet und verspäten sich um 60 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Bei den ICE-Zügen aus der Schweiz nach Berlin entfallen die Halte Kassel/Wilhelmshöhe, Göttingen und Wolfsburg. Die Deutsche Bahn rät, sich vor Reiseantritt im Internet über die aktuelle Lage zu informieren.

Die Güterzüge zweier privater Bahnunternehmen waren am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe von Leiferde kollidiert. Einer der Züge hatte an einem entsprechenden Signal gehalten, der zweite Zug fuhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf. Zwei seiner 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen kippten um, zwei weitere entgleisten. Aus zwei Wagen weicht nach Angaben der Bundespolizei das explosive Gas aus, Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Die Unfallstelle liegt in einem Waldstück. Der Lokführer des auffahrenden Zuges kam verletzt ins Krankenhaus.

Auch wenn kein Gas mehr entweiche, werden sich die Bergungsarbeiten dem Polizeisprecher zufolge schwierig gestalten. Für schweres Gerät - also etwa Kräne - müsse man zunächst einen befestigten Untergrund herstellen. Auch Oberleitungen sind beschädigt. Zu befürchten ist laut Bundespolizei, dass die Sperrung der Strecke noch einige Tage anhalten wird.

Salzsäure-Gefahr bei Mainz gebannt

Unterdessen ist nach dem Austritt von Salzsäure aus einem Güterzug im Bahnhof von Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen) die Flüssigkeit erfolgreich aus dem Kesselwagen abgepumpt worden. Die Sperrung des Bahnhofs sei aufgehoben und die Bahnstrecke wieder freigegeben worden, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Ersten Einschätzungen zufolge war die Säure aufgrund von Verschleißerscheinungen am Auslassventil des Kessel ausgetreten. Ein Fremdeinfluss könne zunächst ausgeschlossen werden, hieß es.

Am Donnerstagmorgen war festgestellt worden, dass tropfenweise Säure aus dem auf den Zug geladenen Kessel lief. Daraufhin war der Bahnhof geräumt und abgesperrt worden. Nachdem die Einsatzkräfte das Leck gefunden hatten, mussten nach Angaben der Bundespolizei rund 24.000 Liter Salzsäure aus dem Kesselwagen abgepumpt werden. Die Arbeiten seien in der Nacht zum Freitag gegen 1.00 Uhr abgeschlossen worden, teilte die Polizei mit.

Anwohnerinnen und Anwohner könnten ohne Bedenken Fenster und Türen öffnen und das Haus verlassen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen.

