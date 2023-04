Diese Restaurants haben im „Guide Michelin“ 2023 abgeräumt – der große Bundesländer-Überblick

In der diesjährigen deutschen Ausgabe des „Guide Michelin“ sind so viele Sterne-Restaurants zu finden wie noch nie. Bundesweit werden insgesamt 334 Restaurants mit mindestens einem Stern aufgeführt. Ein Überblick.

Karlsruhe. Vielfalt, mehr Vegetarisches und Regionales - für höchste Kochkunst bei entspannt-kultivierter Atmosphäre sind bundesweit 334 Restaurants mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Damit wird in der am Dienstag präsentierten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ sogar noch der Vorjahresrekord um sieben Sterne getoppt.

Mit dem Restaurant „Jan“ in München gibt es nun ein weiteres Drei-Sterne-Restaurant der höchsten Kategorie, außerdem 8 neue Zwei-Sterne-Restaurants und 34 neue Restaurants mit einem Stern. Noch hat der Süden und Südwesten in der Spitzengastronomie die Nase vorn - doch Großstädte sind ein interessantes Pflaster. „Gerade in Berlin hat sich sehr viel getan“, sagte der Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel. Angetan ist er von der Vielfalt und Unkompliziertheit in der Hauptstadt.

„Es war ein ungewöhnliches Jahr in einem schwierigen Umfeld. Mit so einem positiven Ergebnis hätten wir niemals gerechnet“, sagte er. Zwar sind die Lokale nach der Corona-Zeit wieder gut besucht. Doch die Zeiten sind wirtschaftlich schwierig, und es fehlen Fachkräfte. Die Küchenchefs und Küchenchefinnen der Spitzengastronomie aber lassen sich ihre Probleme nicht anmerken. Sie kochen nach Beobachtung der Michelin-Tester auf beständig hohem Niveau und setzen zunehmend auf Nachhaltigkeit.

In Deutschland gibt es jetzt insgesamt 10 Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern. Ein Überblick.

Baden-Württemberg

Der Südwesten bleibt Top-Adresse für Feinschmecker. In der am Dienstag präsentierten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ werden elf Häuser neu ausgezeichnet, darunter das Karlsruher „sein“ und die „Mühle“ in Schluchsee mit zwei Sternen und neun Lokale mit einem Stern. Die einzigen Drei-Sterne-Lokale in Baden-Württemberg bleiben das „Restaurant Bareiss“ und die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt).

Mit zehn Zwei-Sterne-Lokalen und 64 Restaurants mit einem Stern ist der Südwesten ganz oben im Gourmet-Himmel. Beachtlich ist der Zuwachs an Sternen in Freiburg: Hier gibt es mit dem „Colombi Restaurant“, der „Eichhalde“ und der „Wolfshöhle“ gleich drei neue Ein-Sterne-Restaurants.

Eine besondere Ehre geht an Alina Meissner-Bebrout aus Ulm: Sie erhielt den „Young Chef Award“. Die talentierte Küchenchefin lege in ihren jungen Jahren schon eine beachtliche Leistung und viel Leidenschaft an den Tag, lobten die Michelin-Tester. Für ihr kleines Restaurant „bi:braud“ bekam sie einen Stern. Als Sommelier wurde Christophe Meyer geehrt: Er glänze im Restaurant „Le Pavillon“ in Bad Peterstal-Griesbach mit fundierter Weinexpertise.

Bayern

Aufsteiger des Jahres ist Jan Hartwig, der mit seinem Restaurant „Jan“ im Münchner Museumsquartier aus dem Stand in den Sterne-Olymp sprang. Bereits aus dem Münchner „Atelier“ für seine Drei-Sterne-Küche bekannt, überzeugte er nun im eigenen Restaurant. Hartwig wurde für seine kreative Küche und seine perfekte Handwerkskunst direkt mit drei Sternen ausgezeichnet.

Das „Alois – Dallmayr Fine Dining“ in München schaffte es nach seiner Wiedereröffnung unter der Küchenleitung von Max Natmessnig ebenfalls aus dem Stand auf zwei Sterne. Neu in der Zwei-Sterne-Liga ist auch das „Gourmetrestaurant Dichter“ in Rottach-Egern.

Zwei weitere Restaurants in München wurden neu mit einem Stern ausgezeichnet: das „Brothers“ und das „Mural Farmhouse – Fine Dine“.

Berlin

Berlin bleibt weiterhin die Stadt mit den meisten Sterne-Restaurants in Deutschland. Insgesamt 23 Häuser in der Hauptstadt wurden in der neuen Ausgabe des Gourmetführers „Guide Michelin“ 2023 auf diese Art ausgezeichnet. Die höchste Wertung mit drei Sternen erhielt erneut nur das „Rutz“ in der Chausseestraße in Mitte. Fünf Mal wurden zwei Michelin-Sterne vergeben und 17 Restaurants kamen auf einen Stern.

In Berlin bleiben die Zwei-Sterne-Restaurants dieselben wie im Vorjahr: „Coda Dessert Dining“, „Facil“, „Horváth“, „Lorenz Adlon Esszimmer“ und „Tim Raue“. Bei den Restaurants mit einem Stern kamen zwei dazu: „The NOname“ und „Bonvivant“. „Letzteres hat sich die Auszeichnung mit rein vegetarischer beziehungsweise veganer Küche verdient“, hieß es von den Testern des „Guide Michelin“.

Brandenburg

Brandenburg bietet weiterhin zwei Restaurants mit einem der begehrten Michelin-Sterne. Das „Kochzimmer in der Gaststätte zur Ratswaage“ in Potsdam und das Restaurant „Alte Überfahrt“ in Werder an der Havel wurden auch in der neuen Ausgabe des Gourmetführers „Guide Michelin“ 2023 mit jeweils einem Stern ausgezeichnet. Das teilte der Verlag am Dienstag mit.

Hamburg

Zehn Hamburger Restaurants können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern schmücken. Küchenchef Kevin Fehling verteidigte mit seinem Restaurant „The Table“ in der Hafencity seine drei Sterne erneut.

Mit jeweils zwei Sternen wurden das „100/200 Kitchen“ an den Elbbrücken, das „Bianc“ in der HafenCity und das „Haerlin“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Binnenalster ausgezeichnet. Das „Lakeside“ im „Fontenay“-Hotel an der Außenalster gewann einen Stern hinzu und gehört nun ebenfalls zu den Zwei-Sterne-Lokalen.

Jeweils einen Stern behielten das „Jellyfish“ in Eimsbüttel, das „Landhaus Scherrer“ an der Elbchaussee, das „Piment“ in Hoheluft-Ost und das „Zeik“ in Winterhude. Das „Haebel“ in Altona-Altstadt bekam erstmals einen Stern.

Hessen

Wieder keine drei Sterne in Hessen: In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin 2023 trägt kein Gourmet-Tempel landesweit diese höchste Auszeichnung. Bei den Zwei-Sterne-Lokalen behaupteten sich das „Gustav“ und das „Lafleur“ in Frankfurt. Das sind den Gastro-Inspektoren des Guide Michelin zufolge landesweit die einzigen beiden Häuser. Mit dem „bidlabu“ in Frankfurt und dem „Marburger Esszimmer“ konnten sich zwei Restaurants neu mit einem Stern schmücken. Damit sind derzeit 18 Gourmet-Tempel in Hessen mit einem Stern veredelt.

Mecklenburg-Vorpommern

Auf ein Zwei- oder gar Drei-Sterne-Restaurant muss Mecklenburg-Vorpommern weiter warten. Dafür finden sich in der neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ aber - wie im Vorjahr auch - neun bekannte Restaurants mit einem Stern. Dabei handelt es sich um die „Ostseelounge“ in Dierhagen, das „Friedrich Franz“ in Heiligendamm, die „Alte Schule - Klassenzimmer“ im Ort Feldberger Seenlandschaft, „Ich weiß ein Haus am See“ in Krakow am See, das „freustil“ in Binz, das „Gutshaus Stolpe“ in Stolpe sowie „Kulmeck by Tom Wickboldt“ und „The O‘ROOM“ in Heringsdorf und das „Gourmet-Restaurant Der Butt“ in Rostock-Hohe Düne.

Niedersachsen

Niedersachsen hat ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: Das „Votum“ in Hannover mit Benjamin Gallein als Chef am Herd hat sich von einem auf zwei Sterne steigern können. Weiterhin zwei Sterne hat nach dem „Guide Michelin“ für 2023 das Restaurant „Jante“, ebenfalls in Hannover. Und auch ein Drei-Sterne-Restaurant hat das Bundesland weiterhin zu bieten, nämlich das „Aqua“ in Wolfsburg.

Neu mit einem Stern geehrt wurde das Restaurant „IKO“ in Osnabrück, insgesamt werden in Niedersachsen acht Restaurants mit einem Stern aufgelistet. Verliehen wurden auch Auszeichnungen für besondere Leistungen der Restaurantteams - und das auch in Niedersachsen: Der „Service Award“ ging an Mona Schrader aus dem Zwei-Sterne-Restaurant „Jante“.

Nordrhein-Westfalen

Um in einem Restaurant der Weltspitze zu speisen, müssen Gourmets Nordrhein-Westfalen verlassen. In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin 2023 kann erneut kein Gourmet-Tempel im bevölkerungsreichsten Bundesland mit drei Sternen aufwarten. Zuletzt hatte das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach seinen dritten Stern verloren.

Bei den Zwei-Sterne-Tempeln ist NRW nur mit vier Restaurants vertreten. Zudem hatten die Chefs des erneut mit zwei Sternen bedachten „Le Moissonnier“ in Köln vor wenigen Tagen ihren Rückzug nach 36 Jahren angekündigt. Das Edel-Restaurant werde am 30. Juni schließen und am 1. September in anderer Form öffnen. Zwei Sterne konnte erneut das „Ox & Klee“ in Köln einheimsen. TV-Koch Frank Rosin büßte mit seinem „Rosin“ in Dorsten einen von zwei Sternen ein.

Koch Frank Rosin kommt zur Premiere des Films „Spielmacher" in die Essener Lichtburg. (Archivbild)

Gegen den tristen Trend stemmt sich Münster: Mit dem „Coeur D‘Artichaut“ hat die Stadt jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant. Damit nicht genug: Gleich zwei neue Ein-Sterne-Restaurants haben die strengen Gastro-Inspektoren des Guide Michelin in der westfälischen Metropole ausgemacht: das „BOK Restaurant Brust oder Keule“ und das „Spitzner“.

Wie im Vorjahr bekamen 52 Restaurants in NRW einen Stern verliehen, davon elf in Köln und neun in Düsseldorf. Neu unter den Feinschmecker-Tafeln mit einem Stern ist neben den beiden Münsteraner Restaurants auch „Kettner‘s Kamota“ in Essen, das „Pink Pepper“ in Düsseldorf und das „Sahila“ in Köln.

Der „Guide Michelin" Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals aber noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault&Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: In dem am Dienstag vorgestellten Guide Michelin für 2023 steigerte sich das „L.A. Jordan“ im Hotel Ketschau

er Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch von einem auf zwei Sterne. Weiterhin zwei Sterne haben das „Purs“ in Andernach und das „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Als Drei-Sterne-Restaurants in Rheinland-Pfalz bleiben das „schanz.restaurant.“ in Piesport und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis - beide im Kreis Bernkastel-Wittlich - aufgelistet.

Neu mit einem ersten Michelin-Stern geehrt wurden die Restaurants „Verbene“ in Koblenz, „Borst“ in Maßweiler, „Bagatelle“ in Trier und „Intense“ in Wachenheim an der Weinstraße. Insgesamt gibt es landesweit nun 21 Ein-Stern-Restaurants.

Saarland

Drei Sterne hat im Saarland weiterhin das „Victor‘s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl im Kreis Merzig-Wadern. Zudem stehen im Saarland weiter die drei Zwei-Sterne-Restaurants „Esplanade“ und „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken sowie das „Louis Restaurant“ in Saarlouis in der Liste.

Sachsen

Sachsens Spitzengastronomie ist um ein Sterne-Restaurant reicher. Die Spezialisten des „Guide Michelin“ vergaben in der neuen Ausgabe des Gastroführers einen Stern an das Leipziger „Kuultivo“. Damit gibt es wieder acht Restaurants im Freistaat, die mit einem oder sogar zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind.

Das Restaurant Kuultivo im Leipziger Stadtteil Schleussig.

Peter Maria Schnurr konnte mit seinem Restaurant „Falco“ in Leipzig seine beiden Sterne erneut behaupten. Es war 2008 das erste in den östlichen Flächenbundesländern, das mit dieser Auszeichnung gekürt wurde. Jeweils einen Stern tragen in der Messestadt zudem der „Stadtpfeiffer“ und das „Frieda“ sowie in der Landeshauptstadt Dresden das „Elements“ und das „Genuss-Atelier“. Mit dem „Atelier Sanssouci“ der Villa Sorgenfrei in Radebeul und dem „Juwel“ im Bei Schumann in Schirgiswalde-Kirschau konnten auch zwei Hotelrestaurants ihren Stern behaupten.

Sachsen-Anhalt

Die Restaurants in Sachsen-Anhalt erhalten in diesem Jahr weder mehr noch weniger Michelin-Sterne. Damit bleiben das „Speiseberg“ in Halle sowie das „Pietsch“ und das „Zeitwerk“ in Wernigerode (Landkreis Harz) die einzigen drei Sternerestaurants des Landes. Das geht aus der neuen Ausgabe des Guide Michelin hervor. Alle drei Restaurants sind jeweils mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. In den Zwei- und Drei-Sterne-Kategorien finden sich bislang keine Häuser aus Sachsen-Anhalt.

Schleswig Holstein

Die Zahl der Sterne-Restaurants in Schleswig-Holstein ist von 13 auf 11 gesunken. Darin konnten die „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg bei Flensburg, der „Söl‘ring Hof“ in Rantum auf Sylt und das „Courtier“ in Wangels im Kreis Ostholstein ihre jeweils zwei Sterne behaupten.

Mit einem Stern können sich weiterhin diese Restaurants schmücken: „Das Grace“ in Flensburg, das „Wullenwever“ in Lübeck, das „Alt Wyk“ in Wyk auf Föhr, die Sylter Häuser „Kai3″ in Hörnum und „Bodendorf‘s“ in Tinnum, das „Restaurant 1797″ in Panker (Kreis Plön), das „DiVa“ in Scharbeutz und die „Orangerie“ in Timmendorfer Strand. Das „Ahlmanns“ in Kiel verlor seinen Stern, nachdem Sternekoch Mathias Apelt das Restaurant für ein eigenes Lokal verlassen hat. Und der frühere Stern-Träger „Balthazar“ in Timmendorfer Strand ist mittlerweile geschlossen.

Thüringen

Feinschmecker können in Thüringen jetzt drei Restaurants mit einem Stern des „Guide Michelin“ ansteuern. Neben dem bisher schon ausgezeichneten „BjoernsOx“ in Dermbach in der Rhön listet der Restaurantführer in seiner am Dienstag veröffentlichten neuen Ausgabe noch das „Masters“ in Blankenhain und das Erfurter „Clara - Restaurant im Kaisersaal“ als Sterne-Lokale. Das „Masters“ hat sich den Stern neu erkocht, das „Clara“ war schon früher mehrfach prämiert worden, war aber im vorigen Jahr aus dem Ranking gerutscht.

RND/dpa/sic