Indien tanzt sich ins Guinnessbuch der Rekorde

Bihu-Tänzerinnen und ‑Tänzer treten im Sarusajai-Stadion auf. Tausende Tänzerinnen, Tänzer und Trommler haben in Indien versucht, einen Rekord mit dem Volkstanz Bihu aufzustellen.

Mit der größten Darbietung des traditionellen Volkstanzes Bihu sicherte sich der indische Bundesstaat Assam am 14. April gleich zwei Einträge im Guinnessbuch der Rekorde. Mehr als 11.000 Tänzerinnen und Tänzer nahmen im Sarusajai-Stadion an dem Versuch der Regierung von Assam teil, die Weltrekorde aufzustellen. Neben den Tanzenden traten auch Sängerinnen und Sänger sowie Musiker mit traditionellen Instrumenten wie Dhol, Taal, Gogona, Toka, Pepa und Xutuli auf.

Dies ist ein historischer Tag für die assamesische Gemeinschaft. Ministerpräsident Himanta Biswa Sarma

„Wir haben nicht nur einen, sondern zwei Weltrekorde aufgestellt. Den einen mit dem Bihu-Tanz und 11.304 Bihuwa und Bihuwati (Tänzerinnen und Tänzern) und den anderen mit der größten Dhulia-Aufführung (Trommleraufführung). An der Dhulia-Aufführung waren 2548 Personen beteiligt. Dies ist ein historischer Tag für die assamesische Gemeinschaft. Ich danke allen für ihren Beitrag“, sagte der Ministerpräsident des Bundesstaates Assam, Himanta Biswa Sarma, vor dem Publikum und den Teilnehmenden, die fast zwei Monate lang für diesen Tag geübt hatten, wie „The Telegraph India“ berichtet.

Sarma hatte zuvor das Ziel erklärt, „die größte Bihu-Tanzvorführung an einem einzigen Ort zu organisieren und in das Guinnessbuch der Rekorde in der Kategorie Volkstanz aufgenommen zu werden“. Das kulturelle Erbe Assams solle dort festgehalten werden.

Vor der Veranstaltung fanden Castings und Proben statt, um dort die besten Darstellerinnen und Darsteller für das Megaevent zu finden. Alle Teilnehmenden erhalten für ihre Teilnahme ein Preisgeld in Höhe von 25.000 indischen Rupien, umgerechnet etwa 275 Euro.

Über den Bihu-Tanz

Der Bihu-Tanz wird vor allem während des gleichnamigen Festivals aufgeführt. Er ist fester Bestandteil der Neujahrsfeiern und in der Kulturgeschichte des indischen Bundesstaates Assam und symbolisiert seine Kultur und Identität.

