Franzose stellt Weltrekord als „menschliche Fackel“ auf

Dauerbaustelle auf der B76

Die Verkehrslage rund um den Theodor-Heuss-Ring in Kiel bleibt angespannt. Nachdem am Mittwoch großes Chaos geherrscht hatte, beruhigte sich die Situation am Donnerstag etwas. Doch schon am Freitag bildeten sich wieder längere Staus. Erfüllt sich die Hoffnung der Stadt, dass der Verkehr besser fließt, je länger die Baustelle besteht?