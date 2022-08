﻿Gullydeckel-Angriff auf A 7: Hätte die Tat verhindert werden können?

Hildesheim. Auch zwei Tage nach der Gullydeckel-Attacke auf der A 7 bei Hildesheim, bei der eine 43 Jahre alte Frau und ein 52-jähriger Mann schwer verletzt wurden, stellen sich viele Menschen in der Region Hildesheim Fragen: War es nur eine Frage der Zeit, bis der Tatverdächtige solch ein Verbrechen begehen würde? Warum hat niemand vorher eingegriffen? Haben die Hinweise darauf, dass der seit vielen Jahren auffällige 50-Jährige irgendwann zur Gefahr für andere Menschen werden könnte, für ein strikteres Vorgehen nicht ausgereicht?

Und warum hat das Amtsgericht die rechtliche Betreuung des psychisch erkrankten Mannes im Juli abgebrochen? Geht es hier tatsächlich um ein „Staatsversagen“?

Die Antwort auf zumindest eine dieser Fragen kann einer geben, der zum einen die öffentliche Aufregung und das Unverständnis vieler Menschen in Hildesheim und Umgebung nachvollziehen kann, der aber auch auf klare Grenzen des rechtlich Machbaren verweist: Steffen Kumme, Richter und Sprecher des Landgerichts Hildesheim. Er selbst war nicht in die zurückliegenden Entscheidungen des Betreuungsgerichts am Amtsgericht eingebunden, hat sich aber in die Akte eingelesen. Und er bestätigte im Gespräch mit der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“, was sich am Wochenende bereits als Nachricht herausgestellt hatte: Seit dem 20. Juli dieses Jahres stand der Tatverdächtige aus Harsum bei Hildesheim nicht mehr unter rechtlicher Betreuung. Das Gericht hat sie aufgehoben – und zwar auf Antrag des bis dahin eingesetzten Betreuers.

Kumme verweist auf Gutachten, nach denen die Betreuung des 50-jährigen Harsumers aufgrund einer psychischen Erkrankung als notwendig erachtet wurde. Die Entscheidung des Gerichts, sie nun dennoch aufzuheben, obwohl ein weiteres Gutachten noch im März dieses Jahres erklärt hatte, die rechtliche Betreuung sei auf den Bereich des Umgangs mit Geld auszuweiten, erklärt Kumme mit dem Verhalten des 50-Jährigen, der wegen des Gullydeckel-Wurfs und des Verdachts des versuchten Mordes seit Sonntag in U-Haft sitzt. „Er hat gegen die Betreuung angearbeitet“, fasst der Gerichtssprecher zusammen. Der Mann habe die Arbeit des Betreuers praktisch fortlaufend sabotiert – der habe dann wiederum beantragt, von seiner Aufgabe entbunden zu werden. Und das Gericht ist dann nach Kummes Angaben zur Überzeugung gekommen, dass eine weitere Betreuung „nicht zielführend und dem Betreuer nicht zuzumuten“ ist.

„So ein Antrag ist beim Gericht nie eingegangen“

Dass aber eine andauernde rechtliche Betreuung in dieser Form eine Gewalttat vermutlich verhindert hätte, sei eine falsche Schlussfolgerung, war doch der Betreuer für „Organisatorisches“ wie Behördengänge zuständig. „Eine Betreuung dieser Form darf nicht mit einer Vormundschaft oder einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung verwechselt werden“, sagt Kumme. Bleibt die Fremdgefährdung: War der Mann also eine konkrete Gefahr für Leib und Leben anderer Menschen?

Im Nachgang zu der Gullydeckel-Attacke vom Samstag scheint die Sache klar zu sein. Haben die zuständigen Stellen also tatsächlich versagt, wie der Harsumer Gemeindebürgermeister sich entrüstet? Marcel Litfin berichtet von zahlreichen Vorfällen, die aus seiner Sicht auf die Gefährlichkeit des Mannes hingedeutet hätten. Ihm selbst habe der 50-Jährige vor Kurzem gedroht, den Kopf mit einem Hammer einzuschlagen.

Ein Betreuungsgericht könne die Unterbringung von Personen in einer psychiatrischen Klinik anordnen, wenn etwa der Landkreis dies beantrage, weil der Betroffene zum Beispiel durch aggressives Auftreten andere gefährdet. In Bezug auf den mutmaßlichen Gullydeckel-Werfer sagt Gerichtssprecher Steffen Kumme: „Solch ein Antrag ist beim Gericht nie eingegangen.“ Der Landkreis wollte sich am Montagabend nicht mehr äußern.