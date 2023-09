Gwyneth Paltrow: Wie aus Selfcare ein Millionen-Dollar-Geschäft wurde

Da sitzt sie entspannt an einem Marmortisch in ihrem Garten, die Sonne wirft ihre Strahlen auf das blonde Haar von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow. Auf dem Tisch vor ihr stehen Fläschchen und Tuben ordentlich aufgereiht, ein Spiegel und eine Schale mit Wasser daneben. Paltrow scheint in sich zu ruhen, um ihre Augen bilden sich kleine Falten, wenn sie lächelt. Und dann sagt sie: „Ich mag meine Falten und ich bin glücklich, über den Teil von mir, der älter wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Paltrows Auftreten ist selbstbewusst. Sie wirkt gesund und glücklich – auch wenn sie keine 30 Jahre mehr ist. Einmal so sein wie die Oscarpreisträgerin. Auch wenn es nur morgens vor dem eigenen Spiegel ist. Ein Image, das sich verkaufen lässt.

Die Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Am Mittwoch wird Paltrow 51 Jahre alt. Wenn sie die Kerzen ihrer Geburtstagstorte auspustet, dann könnten die Einnahmen ihres Beauty- und Wellness-Imperiums Goop sicherlich einen Ausschlag geben, wie viele Stockwerke die Torte hat. Das zurückliegende Jahr war für die Oscarpreisträgerin und Unternehmerin erfolgreich. Goop soll geschätzte 250 Millionen US-Dollar wert sein. Ein Unternehmen, das mit Paltrow als Markengesicht und Chefin das Altern feiert und gleichzeitig Seren verkauft, die jugendlich und gesund aussehen lassen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbstfürsorge Fundament von mehr

Die Masche dahinter ist einfach: Selbstfürsorge einer emanzipierten Frau für andere emanzipierte Frauen. Der Gedanke: Wer sich ab und zu mit ein paar schönen Goodies versorgt, der hat mehr Kraft, seinen Alltag zu bewältigen. Und die Revolution beginnt bei Gwyneth Paltrow bei sich selbst. Bewirbt sie ihre Artikel, so könnte man meinen, eine teure Entspannungsmaske helfe gegen einen schlecht bezahlten Job und eine Kerze gegen den jahrelangen Stress der Care-Arbeit. Verändern lässt sich damit wenig, aber dafür eine Menge Geld verdienen.

Eine neue Erfindung ist die Selbstfürsorge von Frauen übrigens nicht: Schon vor Paltrows unternehmerischem Einsatz war die Selbstfürsorge – auch unter Feministinnen – etabliert. Ursprünglich wurde der Ausdruck im Bürgerrechtsaktivismus der 1960er-Jahre verwendet, um darauf aufmerksam zu machen, wie schlecht schwarze und hispanische Frauen medizinisch versorgt werden.1988 schrieb die Aktivistin Audre Lorde, dass „sich um mich selbst zu kümmern, keine Selbstverliebtheit [ist], sondern meinem Selbsterhalt [dient], und das ist ein Akt politischer Kriegsführung“. Lorde meint damit: Das Konzept war ein Weg, gesund und stark zu sein, um Frauen fit für den sozialen Kampf zu machen. In einer Gesellschaft, in der Frauen häufiger psychisch krank sind, eine höhere Alltagsbelastung haben, scheint das mehr als sinnvoll. Selfcare ist also weder ein Produkt, noch ein Luxus, sondern vielmehr das Fundament, um für andere da sein zu können und gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben.

Wenn Schönheit tröstet: In schwierigen Zeiten brauchen wir sie besonders – oder ist das verwerflich? Krieg, Klimakatastrophe, Sorge um Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt: Viele empfinden die Gegenwart als Zumutung – und versuchen, ihr Leben mit schönen Dingen und Erlebnissen erfreulicher zu gestalten. Ist das dekadent? Oder brauchen wir Schönes jetzt besonders dringend? Abonnieren

Heute ist Selfcare Teil der kapitalistischen Wellness-Industrie, der Paltrow angehört. Und damit mittlerweile ein Milliarden-Dollar-Markt. Paltrows gesamtes Beauty- und Lifestyle-Imperium baut auf dem Grundgedanken der weiblichen Selbstfürsorge auf. Bei Goop kann am Ende alles Selfcare sein: das „Sexöl“, das diese Produkte aus der Schmuddelecke holen will und 55 US-Dollar kostet. Und das mit Safran und Gojibeeren getränkt ist. Oder eine verjüngende Augenmaske für 125 US-Dollar. Es gibt einen eigenen Shop für luxuriöse Badeprodukte, die das meiste aus der „Me-Time“ herausholen sollen. Oder „Yoni-Eier“, die sich Frauen einführen sollten, um die weibliche Energie und „Kristallheilung“ zu stärken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selfcare als Religion

Paltrow ist mit ihrer Geschäftsidee in der Welt der Stars und Sternchen kein Einzelfall. Aber sie ist nun mal ein Star, leuchtet vermeintlich besonders hell, bekommt viel Aufmerksamkeit und macht dadurch hohe Umsätze. Sie richtet sich an Frauen, die sich mit den Produkten der Unternehmerin eine Pause vom Alltag erhoffen. Für sie gehört es zum Alltag, sich um sich zu kümmern – Selfcare ist für sie zu einer Religion geworden.

Ja, Selfcare kann zum Kult werden: Es gibt ein Video von Paltrow, in dem man genau das beobachten kann. Sie erzählt von ihrer Tagesroutine: Sie beginnt mit Wasser und Kaffee, ab 12 Uhr gibt es Knochenbrühe und zum Abendessen gedünstetes Gemüse. Alles unter dem Deckmantel, dem Körper ja nur Gutes beizuführen, ihn nicht zu überlasten oder gar für eine „Detox“ zu sorgen. Selfcare oder Selbstfürsorge fängt also im Inneren an.

Stress ist nur das Symptom

Selfcare oder Selbstfürsorge wird bei den astronomischen Preisen angeblich wirksamer Produkte schnell zu etwas, das man sich leisten können muss. Ein Statussymbol. Und wie bei so vielen Statussymbolen ist es auch im Bereich der Selbstfürsorge so, dass sie wohl vor allem von zweierlei Dingen ablenken soll: Erstens, dass durch das Shopping nur die gewinnen, die auch etwas verkaufen, und nicht die, die sich eine Gesichtsmaske aufsetzen. Und zweitens, dass der Kauf von Selfcare-Produkten kein einziges strukturelles Problem für Frauen auch nur im Ansatz verbessert. Denn nicht die Einzelne trägt die Schuld, wenn sie sich ausgelaugt fühlt. Selten lassen sich Probleme der strukturellen Ungleichheit einfach wegcremen. Es ist nicht die einzelne Frau, die einfach ein bisschen gestresst ist vom 40-Stunden-Job oder von den Kindern, sondern es ist die Gesellschaft, die diesen Druck erst erzeugt. Da hilft kein teures Serum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbstfürsorge ist mittlerweile ein Millionen-Dollar-Geschäft geworden. (Symbolfoto) © Quelle: unsplash.com/Roberto Nickson

Die Kommerzialisierung der Selbstfürsorge lässt Frauen denken, dass die einzige Lösung für negative Gefühle der Konsum ist und dass nur das Kaufen von Produkten zur Entspannung auch wirkliche Entspannung bringt. Dass nur eine Hinwendung in das eigene Innere das Problem lösen wird. Und das genau verkauft Goop. Neben den Strickjacken im Wert von tausend Dollar, bestickten Geldbörsen, angeblichen Detox-Pulvern, ist das eigentliche Angebot ein ganz anderes: Paltrow sagt es in ihrer Netflix-Serie so: „Für mich läuft alles auf Selbstoptimierung hinaus. Wir leben nur einmal. Wie können wir da wirklich das Beste herausholen?“ Mit ihren Produkten versucht Paltrow also, die Folgen von Missständen zu beseitigen, anstatt die Missstände selbst. Gewinnen tut da nur eine Frau: sie selbst.