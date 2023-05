﻿Gartenparty von Rechtsextremen gefilmt: Polizei ermittelt jetzt auch gegen Spaziergängerin

Döbeln. Als Emely Siebert bei einer Party am Freitagabend in Gärtitz bei Döbeln eine Hakenkreuzfahne und den Reichsadler hängen sieht, schaut die junge Frau nicht weg, sondern meldet den Vorfall der Polizei und stellt ein Video davon ins Netz. Das hat der 23-Jährigen nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Verleumdung eingebracht.

Die Dresdnerin Emely Siebert, die aus Döbeln stammt und an besagtem Tag ihre Familie besuchte, erfuhr nach ihrem Handeln viel Zuspruch in sozialen Medien, erhielt aber auch Drohungen. Sie muss nicht lange überlegen bei der Frage, ob sie wieder so handeln würde: „Immer wieder“, sagt sie sofort. Auch die Anzeige nimmt sie gern in Kauf. Ohne ihr Video, das für die Ermittlungen der Polizei auch als Beweismittel wichtig ist, und das sie kurz nach dem Vorfall auf Twitter geteilt hatte, hätte das Thema nicht eine so breite Öffentlichkeit erhalten. Und gerade das ist Emely Siebert wichtig: nicht wegzuschauen, wenn die Gräuel der Nazi-Zeit verharmlost und es Normalität zu werden droht, ihre Symbole zu zeigen.

Auf Nachfrage der „Leipziger Volkszeitung“ bestätigt die Polizei, dass aktuell in enger Abstimmung mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) laufen. Das Video der 23-Jährigen gilt als Beweismittel, Emely Siebert ist eine der Anzeigeerstatterinnen.

Am Freitagabend hatte die Polizei beim Eintreffen auf der Feier keine Fahnen mehr hängen sehen. Die Beamten nahmen die Personalien von insgesamt 14 angetroffenen Personen auf. Sieben von ihnen sind bereits wegen Rohheits- und Körperverletzungsdelikten polizeibekannt. Einer der angetroffenen Männer ist zudem wegen politisch motivierter Kriminalität im rechtsextremen Spektrum polizeilich bekannt.

Grundstückseigentümer erstattet Anzeige

Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ sollen einige der jungen Männer aus der Feiergesellschaft Kampfsportler sein. Einer stand vor drei Jahren vor dem Jugendrichter im Amtsgericht Döbeln. Auf einem Profil in den sozialen Netzwerken zeigt er sich als Fan von Dynamo Dresden.

Wie im Video zu sehen ist, waren die Männer nicht begeistert von der Ansprache der 23-Jährigen, die darauf aufmerksam machte, dass das Zeigen der Hakenkreuzflagge verboten ist.

Der Grundstückseigentümer des Kleingartens hat inzwischen Anzeige gegen Emely Siebert erstattet. „Alle genannten Tatbestände sind Antragsdelikte, die dementsprechend auch verpflichtende Ermittlungen nach sich ziehen. In der Hauptsache geht es dem Anzeigeerstatter um das Betreten und Filmen auf dem Grundstück sowie die Weiterverbreitung des Videos über Social Media“, erklärt Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

