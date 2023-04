Kinder verwüsten „sämtliche Räume“ einer Grundschule in Sachsen-Anhalt

In einer Grundschule in Haldensleben randalieren am Wochenende drei Kinder. Sie verwüsten einen Großteil der Räume, zerstören Mobiliar und überfluten Waschbecken. Die Polizei ermittelt.

Haldensleben. Nachdem drei Kinder mehrere Räume in einer Grundschule in Haldensleben bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) verwüstet haben, ermittelt die Polizei weiter zu dem Vorfall. Die Kinder werden sicher noch angehört werden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Nachfrage sagte.

Am Samstagabend hatten drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren in dem Objekt laut Polizei „sämtliche Räume“ verwüstet, Mobiliar zerstört und Waschbecken überflutet. „Zudem beschmierten sie Wände und Einrichtungsgegenstände mit Farbe aus dem Kunstraum.“ Laut Polizei waren die Kinder durch eine offene Tür in das Gebäude gelangt. Die Randalierer, von denen einer ein ehemaliger Schüler der Grundschule ist, wurden ihren Eltern übergeben. Am Folgetag seien sie zu einer Aufräumaktion einberufen worden.

Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro

Der entstandene Schaden wird vorläufig auf rund 50.000 Euro geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin der „Bild“-Zeitung. „Die genaue Schadensaufnahme wird noch einige Zeit dauern“, sagte Stefanie Stirnweiß vom Stadtmarketing Haldensleben ebenfalls der Zeitung. Der Schaden werde über die Versicherung reguliert, was den Eltern der drei Kinder später teuer zu stehen kommen könnte.

Wie die Stadt Haldensleben auf Anfrage mitteilte, finde der Unterricht planmäßig statt. Den Großteil der Aufräumarbeiten hätten Lehrkräfte, Erzieher und Eltern noch am Wochenende vorgenommen.

RND/nis mit dpa