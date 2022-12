Ein Toter und drei Verletze bei Zugunglück nahe Halle

Nach Marokkos WM-Sieg gegen Kanada: Erneut Ausschreitungen in Brüssel

In Brüssel kommt es in Folge eines WM-Spiels wieder zu Ausschreitungen. Nach dem Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft über Kanada, randalieren Menschen auf den Straßen der Stadt. Auch in einer anderen Stadt kommt es zu Vorfällen.