Halloween-Katastrophe in Seoul: Südkoreanische Polizei gesteht Fehler ein

Nach der Massenpanik bei Halloween in Seoul hat der Chef der Nationalen Polizei eine „schwere Verantwortung“ eingestanden. Beamte hätten auf früh eingehende Notrufe nicht angemessen reagiert, heißt es. Eine Untersuchung soll das nun gründlich aufklären.

Nach der Halloween-Katastrophe in Seoul beginnt die Ermittlungsarbeit der südkoreanischen Polizei. Verlorene Kleidungsstücke sollen den Geschehnissen zugeordnet werden.

Die südkoreanische Polizei hat eine „schwere Verantwortung“ für die Massenpanik bei Halloween in Seoul eingestanden. Beamte hätten am Samstag früh eingehende Notrufe über das sich anbahnende Desaster nicht effektiv behandelt, sagte Polizeichef Yoon Hee Keun am Dienstag. 156 Menschen kamen im Gedränge in einem Vergnügungsviertel Seouls ums Leben.

„Ich empfinde eine schwere Verantwortung (für die Katastrophe) als Leiter einer der betroffenen Behörden“, sagte Yoon, der Generalkommissar der Koreanischen Nationalen Polizeibehörde ist, in einer Pressekonferenz. „Die Polizei wird ihr Bestes geben, um zu verhindern, dass so eine Tragödie noch einmal passiert.“

Polizisten reagierten nicht angemessen

Yoon teilte mit, ersten Ermittlungen zufolge seien viele dringende Notrufe eingegangen, in denen Menschen die Behörden auf die mögliche Gefahr durch die Bildung einer großen Menge in Itaewon hinwiesen. Die Beamten, die die Anrufe entgegengenommen hätten, hätten nicht angemessen reagiert. Er habe eine noch tiefer gehende Untersuchung darüber angeordnet, die klären soll, wie auf Notrufe reagiert wurde und an

Südkorea: Mehr als 150 Tote nach Massengedränge bei Halloweenparty in Seoul Die meisten Opfer sind Jugendliche und junge Erwachsene. © Quelle: Reuters

dere Fragen wie die, wie Polizisten vor Ort mit dem Gedränge umgingen.

Bei einer Kabinettssitzung am Dienstag räumte Präsident Yoon Suk Yeol ein, dass es in Südkorea an Forschung zu Massenkontrollmanagement mangele. Drohnen und andere High-Tech-Ressourcen müssten dafür entwickelt werden.

Am Montag wurde bekannt, dass in der Einsatzplanung für das Halloween-Fest, zu dem Zehntausende Menschen erwartet wurden, 137 Polizisten vorgesehen waren.

„Menschengemachte Katastrophe“

Fachleute sagten, die Behörden hätten nicht nur mehr Einsatzkräfte bereitstellen können. Sie hätten auch Straßen zu Fußgängerzonen deklarieren und andere Maßnahmen ergreifen müssen, um das Gedränge in den engen Gassen zu reduzieren. Der Professor für Stadtplanung an der Hanyang-Universität in Seoul, Lee Changmoo, erklärte, die Todesfälle sollten als „menschengemachte Katastrophe“ betrachtet werden.

