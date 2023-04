Hamburger Ampel zeigt für Fußgänger und Radler immer Grün

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel steht eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer an einem viel genutzten Spazier- und Schulweg dauerhaft auf Grün. Erreichen Autofahrer die Ampel, müssen sie erst einmal warten, bevor sie fahren dürfen. Die Stadt hat die neue Regelung eingeführt, weil es an der Stelle zuvor immer wieder zu Unfällen kam. Auch andere Städte sind nun an dem Prinzip interessiert.

Die Ampel, die Fußgängern und Radfahrern dauerhaft Vorfahrt gewährt, steht im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel an der Ecke Bundesstraße/Kaiser-Friedrich-Ufer. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Die sogenannte Bedarfsampel funktioniert demnach anders als eigentlich üblich. Normalerweise melden Fußgänger oder Radfahrer an diesem Ampeltyp mithilfe eines Druckknopfes an, wenn sie über die Straße gehen wollen – wie wohl aus Städten und Gemeinden in ganz Deutschland bekannt. Dafür haben Autofahrer an diesen Straßenüberwegen immer Grün.

In Eimsbüttel kam es jedoch immer wieder zu langen Wartezeiten und regelrechten Staus von Radlern und Fußgängern. Zudem überquerten Ungeduldige die Straße bei Rot, sodass es zu Unfällen kam. Daher hat die Stadt Hamburg das Prinzip umgekehrt. Eine Wärmebildkamera erkennt herannahende Autos rund sieben Meter vor der Ampel und löst ein System zum Umschalten des Signals aus. Das kann – je nachdem wie viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind – neun bis 22 Sekunden dauern. Bei Bussen soll das System etwas schneller reagieren, um Verspätungen zu vermeiden.

Andere Städte zeigen Interesse

Das Prinzip funktioniert laut den Beobachtungen der „Süddeutschen Zeitung“ gut. Auch die Behörden zeigen sich vom neuen System überzeugt. Obwohl derzeit noch die Auswertung von bisher gesammelten Daten laufe, sei für die Hamburger Verkehrsverwaltung bereits klar, dass weitere Kreuzungen und Straßenüberwege auf den Ampeltyp umgestellt werden sollen. Dies komme allerdings zunächst nur für Standorte mit relativ wenig Autoverkehr infrage, heißt es weiter.

Die dauerhaft grüne Fußgängerampel kommt unterdessen in ganz Deutschland gut an. Dem Bericht zufolge haben bereits andere Städte Interesse an den Auswertungen der Hamburger Behörde angemeldet.

