Mann in Hamburg bei Streit mit Messer tödlich verletzt

Hamburg. Nach einem Streit hat ein Mann in Hamburg einen anderen mit einem Messer getötet. Wie die Polizei mitteilte, war die Auseinandersetzung in einem Hinterhof im Stadtteil Heimfeld. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Weitere Angaben machte die Polizei am Abend zunächst nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tat ist bereits die dritte tödliche Messerattacke am Samstag in Deutschland: Zuvor waren Menschen in Dresden und in Rheinland-Pfalz getötet worden.

RND/dpa