Hamburger Tierpark Hagenbeck freut sich über süßes Eisbärenbaby

Temperaturen um 20 Grad

Grillwetter zum Start in den Mai - nur im Süden kann es regnen

Die Menschen in Deutschland können sich wegen des Feiertags am Montag auf ein verlängertes Wochenende freuen. Und auch das Wetter spielt vielerorts mit. In einigen Regionen werden zum Tanz in den Mai und am Tag der Arbeit Temperaturen um 20 Grad erreicht.