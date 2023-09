﻿Zu spät für ambulante Pflege? Frau findet keinen Pflegedienst für kranken Ehemann

Hameln. „Ich war so wütend!“ In der Stimmung hatte Ute Kensing (Name von der Redaktion geändert) sich beim Lesertelefon der Deister- und Weserzeitung gemeldet. Die 73-Jährige kümmert sich um ihren Mann Werner (75) – mit zunehmender Intensität. Vor 15 Jahren erkrankte er an Parkinson, eine Erkrankung, bei der Nervenzellen im Gehirn degenerieren. Zu den Symptomen gehören Zittern, verlangsamte Bewegungen, Muskelsteifheit und Störungen des Gleichgewichts.

Das Absterben der Nervenzellen geht mit einem Dopaminmangel einher, der medikamentös abgeschwächt werden und so zu einer besseren Verfassung des Patienten führen kann. So auch bei Werner Kensing.

Das Ehepaar war zu einer Klinik im hessischen Kassel geschickt worden, wo Werner Kensing Hilfe bekam: Statt wie bisher zehn Mal täglich oral Medikamente zu nehmen, um die Symptome der Erkrankung zu lindern, wurde in der Spezialklinik ein Zugang in den Dünndarm gelegt, über den mittels einer Pumpe ein gelförmiges Medikament fließt. „Die Pumpe muss 16 Stunden dran bleiben“, sagt Ute Kensing, „6 Uhr dran, 22 Uhr ab“. Sie habe zwar einen Lehrgang bekommen, wie sie die Pumpe ein- und ausschaltet (was nicht mit einem Tastendruck getan ist), doch sie wollte „etwas Verantwortung aus der Hand geben. Es wird mir manchmal alles ein bisschen viel“.

Die Dopaminpumpe muss genau nach Anleitung an-, um-, oder ausgeschaltet werden. © Quelle: Birte Hansen-Höche

Also fragte Ute Kensing beim Ambulanten Pflegedienst, der ohnehin schon täglich hilft, ob abends um 22 Uhr noch einmal jemand kommen könnte, um die Pumpe fachgerecht für die Nacht einzustellen: Nein. Anruf bei einem weiteren Pflegedienst mit derselben Frage: Nein. Nochmal nein und nochmal. „Ich habe bei allen angerufen“, erzählt Ute Kensing davon, wie sie die Liste aus dem Internet abgearbeitet hat, „von oben bis unten“. Sie habe es bei der Krankenkasse versucht, beim Gesundheitsamt, um sich Rat zu holen – nicht einen Pflegedienst habe sie gefunden, der dazu bereit gewesen wäre. Selbst „die Großen“ böten den Service nicht an, was sie frustriert: „Das ist doch furchtbar, dass man um die Uhrzeit keinen mehr bekommt!“ Und im Fall ihres Mannes sei es so: „Theoretisch könnte er alleine leben, aber er könnte die Pumpe nicht alleine anstellen.“ Fiele sie als Pflegende aus, müsste er in der Konsequenz in ein Pflegeheim.

Ein Problem, immer: ausreichend Fachpersonal zu finden

Zu den „Großen“ am Markt der Ambulanten Pflegedienste gehört das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das im Weserbergland etwa 800 Kunden ambulant pflegt. Daniel Hundertmark ist Leiter der Abteilung Pflege und Gesundheit beim DRK-Kreisverband und erklärt, warum es ist, wie es ist. Zum einen seien Anfragen nach einer Dienstleistung um 22 Uhr „die absolute Ausnahme“, zum anderen könne er um die Uhrzeit „nichts drumherum drapieren“, sprich: die Tourenplanung effizient planen. Die regulären Spätdienste endeten gegen 20.30 Uhr – ab da wollten die betreuten Senioren auch meist ihre Ruhe haben.

Im Drei-Schicht-Dienst plant das DRK die Frühdiensttouren von 6/6.30 Uhr bis 11 Uhr, die Mittagstouren von 12 bis 14 Uhr und die Spätdiensttouren ab 16 Uhr. Für einen oder vereinzelte Kunden einen 22-Uhr-Termin einzuplanen, wäre nach Hundertmarks Ausführungen überhaupt nicht wirtschaftlich. Hinzu kommt das herrschende Problem, überhaupt ausreichend Personal zu finden, von späten Einsätzen um 22 Uhr ganz zu schweigen. Eine Möglichkeit könnte sein, so Hundertmark, mit der Krankenkasse in Einzelverhandlung zu treten – was selten zum Erfolg führe.

Ehefrau muss sich selbst um Pumpe kümmern

Alexander Boche von den Pflegeexperten bestätigt: „Prinzipiell ist es ein Problem, nachts Pflegedienste zu bekommen.“ Auch eine von vielen Diensten gegen private Zahlung angebotene nächtliche Rufbereitschaft kommt bei täglichen Einsätzen nicht infrage – dafür sind sie viel zu teuer (von etwa 60 bis 150 Euro pro Einsatz). Und jetzt? Ute Kensing hat sich damit arrangiert, dass sie sich nun selbst um die Pumpe kümmern muss. „Es wird immer besser, je häufiger ich das mache“, sagt sie. Die gewünschte Entlastung erreicht sie damit aber nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Deister- und Weserzeitung.