﻿Hand am Po, Hand unterm Shirt: „Es gibt kaum ein Spiel, bei dem ich keine Übergriffe erlebt habe“

Fußballstadien sollen ein sicherer Ort sein. Doch das ist mitnichten so. Immer wieder werden Frauen vor allem in den Fankurven sexuell belästigt. Meist passiert es zufällig aus der Menge heraus – Hand kurz auf dem Po, Brüste kurz berührt. Einige Vereine gehen nun mit Schutzräumen und speziellen Konzepten gegen derartige Übergriffe vor.

Vor dem Spiel packt mir ein fremder Mann kommentarlos an den Po. Nach dem Spiel fasst mir einer im Vorbeilaufen unters Shirt. Wo leben wir eigentlich, dass Menschen immer noch denken, so was wäre okay? (VfB-Stuttgart-Fan Sarah über ein Spiel bei St. Pauli)

Seit mehr als zehn Jahren geht Sarah Brinkmann ins Stadion, der VfB Stuttgart ist ihre Leidenschaft, die große Liebe. Seit sie 17 ist, hat sie eine Dauerkarte. Sie hat ihren Freund im Stadion kennengelernt, ist von Baden nach Schwaben gezogen, spricht im VfB-Podcast „Brustringtalk“. Und obwohl sich viel in Sarah Brinkmanns Leben um den VfB dreht, obwohl sie nahezu jedes Wochenende im Stadion ist, daheim und auswärts, ist das nicht immer Spaß.