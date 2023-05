﻿Abrisswelle bei Kirchen und Gemeindehäusern? 40.000 Immobilien werden überflüssig

Hannover. Der kontinuierliche Schwund der Kirchenmitglieder in ganz Deutschland wird in Kürze immer mehr Sakralbauten und andere Kirchenimmobilien überflüssig machen. Zwei Vordenker in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und im katholischen Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) beziffern in einer gemeinsamen Denkschrift erstmals die „gewaltigen Dimensionen ohne Vergleichbarkeit in Deutschland“ und die Folgen. Jede dritte Immobilie dürfte demnach überflüssig werden – und vielfach drohe der Abriss, wenn mit dem Denkmalschutz nicht mehr Freizügigkeit bei der Nachnutzung ausgehandelt werde.

Die schieren Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Zu den 42.500 evangelischen und katholischen Kirchengebäuden in Deutschland, die zu großen Teilen unter Denkmalschutz stehen, kommen noch einmal rund 50.000 evangelische und 40.000 katholische Pfarr- und Gemeindehäuser sowie weitere Immobilien. Berechnungen sagen voraus, dass die Kirchen bis 2060 etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Deshalb rechneten die Bistümer und Landeskirchen damit, dass man sich mindestens von einem Drittel der Gebäude trennen müsse, schreiben Adalbert Schmidt und Karl Schmiemann. Das wären rund 40.000 Immobilien.

Schmidt ist Oberlandeskirchenrat im Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und zugleich Vorsitzender der Baurechts- und Grundstückskommission der EKD. Schmiemann ist Justiziar des Erzbistums Hamburg und Vorsitzender der Rechtskommission des VDD. Während einer gemeinsamen Zugfahrt zu einer Tagung nach Regensburg sei die Idee entstanden, ein gemeinsames Positionspapier zu erarbeiten, berichten beide.

1200 Kirchen seit den Neunzigerjahren aufgegeben

Die 15-seitige Schrift, die jüngst in der Zeitschrift Kirche & Recht publiziert wurde, birgt Sprengstoff. „Der Umgang mit Kirchenimmobilien ist ein sensibles Thema“, sagt Schmidt. In dem Papier vermuten die beiden Autoren, dass „besonders Pfarr- und Gemeindehäuser von der anrollenden Konversionswelle erfasst werden“ dürften – aber eben zunehmend auch Gotteshäuser. Seit den Neunzigerjahren seien Schätzungen zufolge gut 1200 Kirchen „durch Verkauf, Abriss oder Umnutzung“ aufgegeben worden – davon 278 abgerissen.

Die Zahlen dürften erheblich steigen – vor allem, wenn der staatliche Denkmalschutz eine anderweitige Nutzung etwa als Wohn- oder Kulturimmobilie erschwere. In der Bundesrepublik stünden zwar nur drei Prozent der Immobilien unter Denkmalschutz – aber 25 Prozent aller denkmalgeschützten Immobilien seien Kirchen. Von den 42.500 Sakralbauten beider großen Konfessionen stünden sogar 80 Prozent unter dem Schutz des Denkmalrechts.

Ausdrücklich betonen die beiden Autoren, dass es nicht darum gehe, Denkmalrecht auszuhebeln. Sie schlagen aber ein Einigungsverfahren vor, in dem Denkmaleigentümer und Denkmalschützer „erfolgsorientiert“ und innerhalb einer festgelegten Frist zu einer Lösung kommen sollten. Gelinge das nicht, müsse „die staatlicherseits höchste Denkmalstelle“ entscheiden, wie es mit einer Immobilie weitergehe.

Der Vorstoß trifft auf offene Ohren. Die Landesämter der Denkmalpflege hätten „großes Interesse an frühzeitigen partizipativen Prozessen“, sagt etwa Christina Krafczyk, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege. Das gemeinsame Ziel der Denkmalpflege mit den kirchlichen Einrichtungen werde darin bestehen, dass „wir im Gesamtbestand möglichst viele der hochwertigen Kirchenbauten als Kulturerbe erhalten und im Einzelfall individuelle passgenaue Weiternutzungsoptionen mit substanz- und ressourcenschonenden Eingriffen entwickeln wollen“, schreibt Krafczyk in einer Stellungnahme für diese Zeitung.

Kirchen sind Anker- und Wendepunkte im Leben

Für Kirchengemeinden ist die Trennung von ihren Immobilien stets mit viel Schmerz verbunden, insbesondere wenn es um die Gotteshäuser selbst geht. In den Kirchen wurde getauft, geheiratet und getrauert, für Gläubige stellen sie wichtige Anker- und Wendepunkte in ihrem Leben dar. Wenn in absehbarer Zukunft zu Zehntausenden Kirchenimmobilien aus dem Gemeindegebrauch entlassen werden, weil die Gemeinden schrumpfen, dann müssen Verfahren gefunden werden, wie diese Trennungen vonstattengehen können.

In ihrem Positionspapier „Kirchliche Baudenkmale – Kulturelles Erbe auf einem steinigen Weg in die Zukunft“ benennen die beiden Autoren Adalbert Schmidt von der EKD und Karl Schmiedmann vom katholischen VDD vor allem den Denkmalschutz als Problemfeld bei der Weiternutzung. Wenn dieser wesentliche Merkmale der Sakralbauten im Inneren und Äußeren als schutzwürdig benennt, werde eine weltliche Weiternutzung der Immobilien etwa als Wohn- oder Kulturbauten mindestens erheblich erschwert, wenn nicht verhindert.

Viele Hannoveraner erinnern sich noch gut an das unwürdige Schauspiel um den Abriss der evangelischen Corvinuskirche im Stadtteil Stöcken. 1962 als fünfeckige Nachkriegskirche errichtet, entschied der örtliche Kirchenvorstand vor gut zehn Jahren, den Sakralbau abreißen zu lassen, weil die Mitgliederzahlen schrumpften und Gemeinden zusammengelegt wurden. Ein Gemeindeglied schaltete den Denkmalschutz ein – und der stellte das Bauwerk Ende 2011 unter Schutz.

Dann begannen die Klagen. Erst zog die Kirchengemeinde gegen den Denkmalschutz vor Gericht – und bekam 2013 vom Verwaltungsgericht Hannover recht. Das Landesamt habe nicht deutlich gemacht, worin die Einzigartigkeit des Bauwerkes bestünde, und eine herausgehobene städtebauliche Bedeutung könne das Gericht nicht erkennen, hieß es sinngemäß in der Begründung.

Auch Kirchen in Stöcken und der List abgerissen

In der nächsten Instanz aber kippte das Oberverwaltungsgericht anderthalb Jahre später das Urteil und setzte den Denkmalschutz wegen der herausragenden geschichtlichen Bedeutung der Nachkriegsarchitektur der Stöckener Corvinuskirche wieder ein. Erst 2017 schließlich erreichte die Landeskirche in direkten Verhandlungen mit den Dienstvorgesetzten des Denkmalschutzes, dem Landeskulturministerium, die endgültige Entlassung aus dem Denkmalschutz. Ende 2021 wurde das Kirchenschiff abgerissen, im Dezember schließlich auch der Kirchturm gesprengt.

Bereits 2019 ist, nicht weit davon entfernt, auch die katholische Kirche St. Christopherus in Stöcken zugunsten von Wohnungsbau abgerissen worden; 2015 die ebenfalls katholische St.-Bruder-Konrad-Kirche in der List. Beide Kirchen standen nicht unter Denkmalschutz.

Wie sehr aber der Denkmalschutz auch eine profanisierte Weiterentwicklung von Kirchen verzögern kann, zeigte sich etwa bei der Gerhard-Uhlhorn-Kirche am Leineufer in Linden. 2009 wurde die Gemeinde mit der Bethlehem-Gemeinde zusammengelegt, 2012 der ortsbildprägende Nachkriegs-Kirchenbau mit seinem markanten Kupferdach und dem separaten Kirchturm („Zeigefinger Gottes“) entwidmet.

Vier Jahre lang aber scheiterte der Verkauf daran, dass sich die Vorstellungen der Interessenten nicht mit den harten Denkmalauflagen vereinbaren ließen – dabei waren es keine seelenlosen Investoren, sondern zum Beispiel Zirkusprojekte, die die Größe des Sakralraums für ihre Übungen nutzen wollten, und ein integratives Wohnprojekt. Erst den Immobilienentwicklern Meinhof/Felsmann gelang es, mit einem pfiffigen Haus-in-Haus-Konzept ein Studierendenwohnheim im Kirchenschiff einzurichten, das den Charakter der Kirche auch innen bewahrt und den Ansprüchen des Denkmalschutzes genügt. Das Team hat inzwischen auch die denkmalgeschützte ehemalige Athanasiuskirche in der Südstadt umgebaut und neuen Nutzungen zugeführt.

Gesucht sind Kompromisse

Oft aber vergingen auf diese Art Jahre, bis die Vorstellungen von Denkmalschutz und Investoren übereingebracht seien, sagen die beiden Autoren des Positionspapiers. Das könne zu einem massenhaften Abriss von eigentlich geschätzten Immobilien führen, denn die Gesetze erlauben trotz Denkmaleigenschaft den Abriss bei nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit. Um das zu verhindern, müssten beide Seiten ein „kooperativ-konsensuales“ Verfahren finden, in denen sich Denkmaleigentümer und der staatliche Denkmalschutz auf Kriterien einigen, die die Überführung von Kirchenimmobilien in neue Nutzungen ermöglichen.

Derartige „Konsense und Kompromisse“ könnten dafür sorgen, dass lähmender Streit und überlange Verwaltungsprozeduren“ vermieden würden. Die Kirche wolle keine Sonderbehandlung, sagen die beiden Autoren. Aber man suche ein Verfahren, wie man „vor die Welle von Leerstand, Schließung und Verfall“ kommen könne.

Der Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.