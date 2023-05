﻿Kompletter Bienenschwarm sitzt plötzlich auf Auto in Hannover

Beliebte Sehenswürdigkeit

New Yorks „Bügeleisen-Gebäude“ für 161 Millionen Dollar versteigert

Eins der größten New Yorker Sehenswürdigkeiten hat einen neuen Inhaber: Das sogenannte Flatiron Building an der Kreuzung von Broadway, 23rd Street und Fifth Avenue ging für 161 Millionen Euro an Immobilien-Entwickler Jeff Gural. Die Versteigerung wurde aufgrund eines Streits zwischen den vorherigen Eigentümern richterlich angeordnet.