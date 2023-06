Miete könnte sich mehr als verdoppeln

Haben viele Fragen: Der blinde Bewohner Detlef Wasner und Sabine Schipanski, deren Mutter in der maroden Anlage des Blindenverbandes in Kirchrode wohnt.

Der Blindenverband hat über Jahrzehnte Sanierungen in einem Wohnhaus in Hannover-Kirchrode versäumt. Jetzt sollen alle Mieter raus, damit das Gebäude zügig modernisiert werden kann. Der Verband will dann „für Kirchrode übliche Mieten“ verlangen. Blinde Bewohner und Angehörige sind in Sorge.

