﻿Brand an türkischer Moschee in Hannover wurde durch Molotowcocktails ausgelöst

Hannover. Ein Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover ist in der Nacht zu Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. Zur Brandursache und möglichen Hintergründen werde durch den polizeilichen Staatsschutz in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten seien ein oder zwei Molotowcocktails geworfen worden. Dass es sich dabei um einen Anschlag handelte, könne sie aber nicht bestätigen. „Es wäre jetzt absolute Spekulation, zu sagen, es war ein Anschlag“, sagte von der Osten laut „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung“. Denn ein Anschlag sei mit einem politischen Hintergrund verbunden. „Das wissen wir noch nicht.“ Die Polizei habe eine eigene Ermittlungsgruppe eingesetzt. Bereits in der Nacht wurden umfangreich Spuren gesichert und Zeugen befragt.

Angekohlte Stühle erinnern noch an den Brand: Die türkische Gemeinde geht von einem Anschlag aus. © Quelle: Petra Rückerl

Brand am Restaurant in der Nacht zu Dienstag

Die Molotowcocktails seien aber am Fenster abgeprallt und nicht in die Räume des Restaurants gelangt, sagte von der Osten. In der Nacht zu Dienstag waren vor einem Restaurant Kunststoffmöbel in Flammen aufgegangen, Teile der Fassade brannten. Das Restaurant war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Passanten den Brand löschen. Niemand wurde verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gebetsräume der Moschee liegen gleich über dem Imbiss. Der Zugang über den Innenhof ist nachts aber abgesperrt. Die Moschee am Weidendamm gehört zur islamischen Gemeinschaft Milli Görüs.

Türkische Gemeinde spricht von Anschlag

Die türkische Gemeinde hatte bereits am Dienstagmorgen von einem Anschlag gesprochen. Recep Bilgen, der Vorsitzende des Landesverbandes der Muslime, Schura Niedersachsen, forderte auf Twitter „eine lückenlose Aufklärung und den Schutz unserer Gotteshäuser“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einem Solidaritätstreffen in der Moschee kamen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des türkischen Konsulats, der jüdischen Gemeinde und der evangelischen Landeskirche.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.