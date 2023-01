﻿Döner für nur einen Cent in Hannover: Hunderte Menschen stehen Schlange

In Hannover eröffnet ein neuer Imbiss – und bietet Döner für nur einen Cent an. Hunderte Menschen stehen dafür Schlange. Die Aktion begründet der Inhaber mit seinem kulturellen Hintergrund.

Hannover. Fleisch brutzelt am Drehspieß. Es ist 14.30 Uhr. Mehr als 300 Döner sind im neu eröffneten „Döner Art“ bereits über den Tresen gegangen. Das beliebte türkische Gericht kostet dort heute nur einen Cent. Das Angebot lockt am Dienstag zahlreiche Menschen in Hannover an. Rund 100 Wartende versammeln sich am Nachmittag in einer langen Schlange vor dem Imbiss – und das große Interesse an dem günstigen Döner zieht reichlich Aufmerksamkeit auf sich.

„Das ist ja irre“: Lange Schlange zieht Aufmerksamkeit auf sich

„Nur ein Pfennig“, sagt eine ältere Frau erstaunt. „Das ist ja irre!“ Ihr Mann nickt zustimmend. „Und da hast du dich angestellt?“, fragt sie Adis Sejdović, der mit einem Döner in der Hand vor dem Laden steht. Der 20-Jährige nickt stolz. „Hat nur eineinhalb Stunden gedauert“, sagt er und grinst. Der Medizinstudent hat von dem Angebot auf Instagram erfahren. Der günstige Preis habe ihn überzeugt, die lange Wartezeit in Kauf zu nehmen.

Auch auf Tiktok kursierten gleich mehrere Videos, die auf den fast kostenlosen Döner aufmerksam machten. Entsprechend jung sind auch die wartenden Menschen – viele von ihnen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Über Tiktok Werbung zu machen, war eine gezielte Strategie von Unternehmer Toprak Alas, dessen Familie in Hannover bereits mehrere Restaurants eröffnet habe, wie er berichtet. Bis 22 Uhr erwartet er etwa 2000 bis 2500 Bestellungen, doch die Döner waren schon deutlich früher am Abend vergriffen.

Verkaufen Döner für einen Cent: Toprak Alas (links) und sein Bruder Mikail Uzer vor dem neuen Imbiss "Döner Art" am Engelbosteler Damm. © Quelle: Nina Hoffmann

Los ging es bereits um 11 Uhr. Dass der Döner nur einen Cent kostet, habe auch einen kulturellen Hintergrund, erklärt Alas auf Türkisch. In der türkischen und muslimischen Kultur würden bei Neueröffnungen starke Rabatte oder kostenlose Angebote dazugehören, erzählt er. „Wir wollten mit der Aktion die Kultur hier in Deutschland repräsentieren“, so der Betreiber.

Dieser Text ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.