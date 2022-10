﻿Rollstuhl nach Mandel-OP: Waldemar Baum und sein Kampf gegen das Gesundheitssystem

Waldemar Baum aus Hannover hat Pflegegrad 4. Nach einer Routine-OP an den Mandeln traten plötzlich Komplikationen auf, die das heutige Leben des 40-Jährigen komplett veränderten. Baum kämpft: für ein Leben ohne Rollstuhl und gegen die Mühlen der Gesundheitsbürokratie.

Hannover. Waldemar Pflaum ist eine Kämpfernatur. „Ich gebe nie auf“, sagt der Ingenieur. Täglich absolviert der 40-Jährige eine mehrstündige Physiotherapie, um wieder auf die Beine zu kommen. Seit dem 12. April 2019 hat sich sein Leben und das seiner Familie radikal verändert. Nach einer Mandelentfernung (Tonsillektomie) ist er ins Koma gefallen, sein Gehirn blieb ohne Sauerstoff. Seitdem leidet er an Zuckungen und Krämpfen (Myoklonien) am ganzen Körper. Waldemar Pflaum hat Pflegegrad 4.

Mit schwarzer Jogginghose und grünem T-Shirt sitzt der 40-Jährige in seinem Einfamilienhaus in der niedersächsischen Kleinstadt Gehrden. Im Garten spielen seine Kinder mit Freunden, Kater Ami liegt auf dem braunen Sofa und schläft. Eigentlich ein Familienidyll. Doch dieses Idyll, an das ein ganzer Lebensentwurf geknüpft war, ist zerstört. „Man hat einen schlimmen Fehler gemacht, und keiner will dafür haften“, erklärt der Ingenieur seinen Gang an die Öffentlichkeit. Er sitzt seit dem Eingriff im Rollstuhl.