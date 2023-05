Fahrstuhl defekt: Feuerwehrleute tragen Rollstuhlfahrer in dritte und zehnte Etage

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz mit geforderter Muskelkraft wurde die Ortsfeuerwehr Hannover am Sonnabend, 20. Mai, gegen 20.25 Uhr gerufen. In einem Hochhaus mit 60 Wohnungen auf insgesamt zwölf Etagen war bereits seit mehreren Stunden der Fahrstuhl nicht betriebsbereit. Ein Mann und eine Frau in Rollstühlen konnten deshalb nicht in ihre Wohnungen. Sie riefen die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehrleute packten kräftig an: „Immer in Vierertrupps trugen die Einsatzkräfte erst den 27 Jahre alten Mann in das dritte Obergeschoss und anschließend die 46-jährige Frau in den zehnten Stock“, sagte der Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Um die Rollstühle besser tragen zu können, kippten die Feuerwehrleute diese, sodass die beiden Personen auf dem Rücken lagen. Sie hätten dieses weitgehend klaglos hingenommen, sagte Senft.

So ging es langsam von Etage zu Etage. „Bis zum zehnten Obergeschoss wechselte das Team der Feuerwehr einmal die Kräfte aus“, sagte Senft. Selbst ohne dicke Einsatzjacke und Helm seien die Ehrenamtlichen der Feuerwehr „ganz schön ins Schwitzen“ gekommen. Rund eine Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz mit einem Dutzend Helfern beendet.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.“