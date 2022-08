Seit einigen Wochen kleben auffällige Handzettel an Laternen und Straßenschildern in Hannover. Das Blatt ist bestimmt für Jens, 60 Jahre alt und etwa zwei Meter groß. Doch wer und was steckt dahinter?

Hannover. Die Überschrift sticht ins Auge: „Jens, bitte melde dich!!!“ steht auf unzähligen Handzetteln in Hannover. Sie sind an Mülleimern, Laternen und Straßenschildern angebracht und fallen auf. Gesucht wird ein 60-jähriger Mann, der ungefähr zwei Meter groß ist und auf den Namen „Jens“ hört.

Doch wer steckt dahinter? S. nennt sich die Urheberin auf den Zetteln. Sie hat eine Handynummer angegeben. Direkt beim ersten Anruf geht sie dran. Die Frau berichtet, dass sie zuletzt viele Anrufe bekommen habe. Von Männern, die Jens heißen und sich angesprochen fühlten – und von Männern, die nur vorgaben, Jens zu heißen. Der richtige Jens sei aber noch nicht dabei gewesen.

Den habe sie vor etwa 36 Jahren in Hannover kennengelernt. Dort habe er als 24-jähriger Kellner in einer Kneipe gearbeitet, die es schon viele Jahre nicht mehr gibt. „Wir waren heftig ineinander verliebt“, schildert sie. Doch nach einer kurzen Beziehung sei die Liebe zerbrochen. „Ich hatte nie die Chance, ihm das zu erklären“, bereut S.. „Er ist ein toller Mensch, der die Wahrheit kennen sollte.“

Seit einem Jahr auf der Suche nach Jens

Als die eigenen Kinder aus dem Haus waren, habe sie vor mehr als einem Jahr angefangen, nach Jens zu suchen. Fast jedes Wochenende fahre sie nach Hannover - selbst im Urlaub. Als wir sie erreichen, sitzt sie gerade in einem Schnellrestaurant in der niedersächsischen Landeshauptstadt, weiter auf der Suche nach Jens.

Spaß mache ihr das nicht, sagt sie. „Es bestimmt mein Leben und zehrt an meinen Nerven“, sagt die Frau. Doch sie habe Jens viel zu erzählen, wie sie auch auf den Handzetteln schreibt. Das wolle sie unbedingt tun.

Zweimal, sagt sie, sei sie Jens in Hannover bereits begegnet. Einmal in der Innenstadt, wo er vor mehr als drei Jahrzehnten in der Kneipe Bier ausschenkte und wo heute eine Spielhalle steht. Dann ein zweites Mal auf dem Fahrrad. „Ich dachte jedes Mal, ich träume“, sagt die Frau. Ihr habe es sprichwörtlich die Sprache verschlagen. Jens ging oder fuhr wieder weg, ohne dass sie ein Wort miteinander reden konnten. Sie sei „viel zu überrascht“ und „verwirrt“ gewesen, schrieb S. auf die Handzettel und betont dort: „Ich bin immer nur deinetwegen hier gewesen.“

Viele Jens melden sich – aber immer die falschen

Sie entschloss sich, die kleinen Plakate aufzuhängen. Bei der Stadt habe sie nach einer offiziellen Genehmigung gefragt. Doch die habe ihr das nicht erlaubt und mit einer Strafe gedroht, falls sie sich daran nicht halte. Nachts sei sie dann losgegangen und habe die Zettel an Straßenschilder und Laternen geklebt. „Ich habe mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher.“ Eine mögliche Strafe nehme sie in Kauf, die Suche nach Jens habe sie sowieso schon viel Geld gekostet. Und Nerven.

Immer wieder habe sie Personen angesprochen, die Jens hätten kennen können. Bei Facebook schrieb sie Männer aus Hannover an, die „Jens“ heißen. Nicht jeder nahm sie ernst, einige hätten sie für verrückt gehalten. Andere wiederum hätten sich einen Spaß daraus gemacht, sich als Jens auszugeben. „Ich frage mich immer, was in solchen Köpfen vorgeht. Das ist sehr unangenehm“, sagt die Frau. Sie ist vorsichtig geworden, ihren Namen will sie deshalb nicht veröffentlicht sehen. Ihre Geschichte mag verrückt klingen, doch viele ihrer Schritte auf der Suche nach Jens lassen sich nachvollziehen.

Jens sei immer ein ruhiger Mensch gewesen. Vor 36 Jahren habe er langes, dunkelbraunes und welliges Haar gehabt. „Das hat damals jeder Frau gefallen“, sagt S., die sich an den Nachnamen von Jens nicht erinnert. Mit seinen zwei Metern Körperlänge sei er aber aufgefallen.

Doch Jens gibt es viele in Hannover. „Einige haben sich bei mir gemeldet und gesagt, ihnen hätte es gefallen, wenn mit einem solchen Handzettel nach ihnen gesucht wird“, sagt die Frau. Das hat auch sie gefreut. Nur der richtige Jens habe bislang gefehlt. „Hab dich lieb“, hat S. als letzten Satz auf die Zettel geschrieben.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.